За два місяці роботи після простою Одеський припортовий завод виробив 135,6 тис. тонн хімічної продукції, повідомило ТОВ Агро Газ Трейдинг (АГТ), що забезпечує підприємство давальницькою сировиною.

Станом на 2 жовтня ОПЗ виробив 13,1 тис. тонн аміаку і 122,5 тис. тонн карбаміду. Для виробництва продукції АГТ за давальницькою схемою поставив 102,3 млн кубометрів природного газу, передає НВ.

"Підприємство поставило на зовнішній і внутрішній ринки 9,4 тис. тонни аміаку і 88,7 тис. тонн карбаміду. АГТ відвантажує продукцію споживачам з України та ще шести держав - Греції, Туреччини, Марокко, Сенегалу, Індії та Кот-д'Івуару", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ОПЗ почав виплачувати борг перед Нафтогазом. Платіж за перший місяць роботи в рамках давальницької договору склав 2,3 млн грн.

Нагадаємо, ОПЗ простоював з кінця квітня минулого року. Підприємство було зупинено через порушення давальцем ТОВ Всеукраїнська Енерго Компанія договору з Укртрансгазом.

Завод відновив роботу 1 серпня 2019 року в рамках підписаного з АТГ контракту, який діє до 1 грудня 2019 року. Він передбачає поставку мінімум 240 млн кубометрів природного газу протягом чотирьох місяців.