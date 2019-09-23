"Специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора" по оккупированным Крыму и Севастополю не зафиксировали в текущем году серьезных превышений норм в пробах воздуха на заводе «Титан».

Об этом Крыминформу рассказала "руководитель" ведомства Наталья Пеньковская,- передает Керчь.ФМ.

«При установлении теплого, жаркого, засушливого лета все службы перешли на новый режим мониторинга. То есть полностью были пересмотрены кратность отбора проб с целью выявления точек риска и принятия правильных управленческих решений, – рассказала Пеньковская. – За этот период времени с начала года было исследовано порядка 1 900 проб атмосферного воздуха, и только 0,2% были нестандартными. Причем ни одна из них не достигала тех показателей, которые мы фиксировали в августе-сентябре прошлого года».

Ранее сайт сообщал, что в оккупированном Армянске временно приостановили работу одного из цехов предприятия "Титановые инвестиции" (завод "Крымский титан") и увеличили подачу воды в кислотонакопитель.