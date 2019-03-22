У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
|13:30 04.10.2019
|Греция
Поблизу грецького острова Самотракі в північній частині Егейського моря під час навчань на мілину сів фрегат.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.
Фрегат "Еллі" несподівано сів на мілину близько 3.30 ночі.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. Шкоди кораблю завдано також не було.
Повідомляється, що вже за деякий час фрегат вдалося зняти з мілини і він повернувся до виконання завдань в рамках навчань "Парменіон 2019", які закінчуються сьогодні ввечері.
Ще на цю тему:
15:45 26.09.2019
Спасенных датским танкером мигрантов доставили в Грецию
Спасенных датским танкером мигрантов доставили в Грецию
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
У Греції розбився вертоліт з росіянами
09:41 12.08.2019
Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
22:00 22.07.2019
У Греції знову лісові пожежі
У Греції знову лісові пожежі
16:01 14.05.2019
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
В Афинах из-за угрозы взрыва закрыли тюрьму
20:01 17.04.2019
Удар молнии на Акрополе поразил 4-х человек
Удар молнии на Акрополе поразил 4-х человек
14:41 22.03.2019
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
11:41 22.03.2019
Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух
Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео