Для Повітряних Сил ЗС України є можливість придбати у США всепогодні тактичні винищувачі 4-го покоління – F-15.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Таку інформацію озвучив заступник командира повітряного командування «Центр» з авіації – начальник авіації полковник Олег Захарчук в інтерв’ю АрміяInform.

Завдання щодо заміни радянських винищувачів на озброєнні ПС ЗСУ, після вичерпання їх термінів експлуатації, поставив Міністр оборони.

“На перспективу Міністр оборони поставив завдання щодо закупівлі нових літальних апаратів. Наприклад, є можливою закупівля в США літаків F-15. Вони теж не нові, але мають значний бойовий потенціал, що дає змогу виконувати завдання на досить високому рівні.”, – розказав Олег Захарчук

Нещодавно український льотчик Олексій Месь у ролі спостерігача взяв участь у дозаправці винищувача F-15D Eagle в повітрі зі складу 144-го винищувальна крила Повітряних сил Національної гвардії США.

Також ці літаки брали участь у минулорічних міжнародний військово-повітряних навчаннях “Чисте небо 2018”, тоді ж українські спеціалісти змогли оцінити F-15 для потенційної експлуатації.

Окрім того, ми вже повідомляли, що згідно з проектом Концепції розвитку Повітряних сил Збройних Сил України на середньострокову перспективу (нині розробляється) розглядають можливість закупівлі американських винищувачів.

Довідка:

F-15 — американський всепогодний тактичний винищувач 4-го покоління.

Призначений для завоювання переваги в повітрі. Прийнятий на озброєння в 1976 році.

Винищувачі F-15 застосовувалися на Близькому Сході, в Перській затоці, колишній Югославії, Лівії.