Для України є можливою закупівля в США літаків F-15

13:15 04.10.2019   Украина

Для Повітряних Сил ЗС України є можливість придбати у США всепогодні тактичні винищувачі 4-го покоління – F-15.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Таку інформацію озвучив заступник командира повітряного командування «Центр» з авіації – начальник авіації полковник Олег Захарчук в інтерв’ю АрміяInform.

Завдання щодо заміни радянських винищувачів на озброєнні ПС ЗСУ, після вичерпання їх термінів експлуатації, поставив Міністр оборони.

“На перспективу Міністр оборони поставив завдання щодо закупівлі нових літальних апаратів. Наприклад, є можливою закупівля в США літаків F-15. Вони теж не нові, але мають значний бойовий потенціал, що дає змогу виконувати завдання на досить високому рівні.”, – розказав Олег Захарчук

Нещодавно український льотчик Олексій Месь у ролі спостерігача взяв участь у дозаправці винищувача F-15D Eagle в повітрі зі складу 144-го винищувальна крила Повітряних сил Національної гвардії США.

Також ці літаки брали участь у минулорічних міжнародний військово-повітряних навчаннях “Чисте небо 2018”, тоді ж українські спеціалісти змогли оцінити F-15 для потенційної експлуатації.

Окрім того, ми вже повідомляли, що згідно з проектом Концепції розвитку Повітряних сил Збройних Сил України на середньострокову перспективу (нині розробляється) розглядають можливість закупівлі американських винищувачів.

Довідка:

F-15 — американський всепогодний тактичний винищувач 4-го покоління.

Призначений для завоювання переваги в повітрі. Прийнятий на озброєння в 1976 році.

Винищувачі F-15 застосовувалися на Близькому Сході, в Перській затоці, колишній Югославії, Лівії.



Ще на цю тему:

21:01 04.10.2019
Загороднюк обговорив з представниками США розширення військового співробітництва
12:30 04.10.2019
США офіційно підтвердили продаж Україні 150 ракет Javelin
08:15 04.10.2019
Помічниця держсекретаря США прибула у Київ
11:51 03.10.2019
Колишні посадовці США виступили на захист репутації Курта Волкера
08:51 03.10.2019
Пов'язаний із розмовою Трампа та Зеленського скандал не завадить США продовжити допомагати Україні - Помпео
12:20 02.10.2019
Конгресс США проведет срочную встречу касательно Украины
11:41 01.10.2019
Помічник Держсекретаря США їде в Україну
16:45 24.09.2019
Присутність США в "нормандському форматі" змістила б баланс сил у бік України, - експосол США
12:45 20.09.2019
У Конгресі США проголосували за обов'язкове виділення оборонної допомоги Україні
21:00 18.09.2019
Завод "Запорожкран" отгрузил 79 портовых кранов для одного из крупнейших портов США / Видео
16:00 16.09.2019
Відбулася офіційна церемонія відкриття штабних українсько-американських навчань
15:01 13.09.2019
Україна із 2019 року безпосередньо закуповуватиме Javelin – Міноборони
Новини
Азербайджан Азербайджан
13:45 04.10.2019
У Люксембурзі футбольний матч перервали через дрон з прапором Нагірного Карабаху
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
13:30 04.10.2019
У Греції фрегат сів на мілину під час навчань
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 04.10.2019
У Росії поскаржилися, що делегацію МЗС знову не пустили в США
14:45 04.10.2019
У Великобританії відреагували на лист Путіна по РСМД
10:20 04.10.2019
Заступниця генсека: Будь-яка атака Росії на Балтію та Польщу — буде атакою на НАТО
09:15 04.10.2019
ЮВО: Российские и пакистанские спецназовцы провели совместные стрельбы
Всі новини країни
Румыния Румыния
19:45 04.10.2019
Wizz Air открывает сразу 6 новых направлений из румынского аэропорта вблизи Черновцов
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
17:45 04.10.2019
ЕС должен выполнить обязательства в сфере миграции
15:45 04.10.2019
Кіпр вимагає у Туреччини припинити порушувати його суверенні права
12:45 04.10.2019
Євросоюз готовий допомогти Туреччині з мігрантами
09:30 04.10.2019
InformNapalm: Сбитый в районе военной базы Турции беспилотник оказался российским / Фото
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 04.10.2019
Загороднюк обговорив з представниками США розширення військового співробітництва
20:30 04.10.2019
Арахамія розповів, як буде реалізовуватися закон з продажу землі у Криму
20:15 04.10.2019
На Одещині на оточеній через ракетні стрільби території браконьєри виловили десятки тонн кефалі
20:01 04.10.2019
ЄС робить у 15-20 разів більше для України, ніж США - спецрадник Єврокомісії
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд