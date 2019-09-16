Для України є можливою закупівля в США літаків F-15
|13:15 04.10.2019
|Украина
Для Повітряних Сил ЗС України є можливість придбати у США всепогодні тактичні винищувачі 4-го покоління – F-15.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Таку інформацію озвучив заступник командира повітряного командування «Центр» з авіації – начальник авіації полковник Олег Захарчук в інтерв’ю АрміяInform.
Завдання щодо заміни радянських винищувачів на озброєнні ПС ЗСУ, після вичерпання їх термінів експлуатації, поставив Міністр оборони.
“На перспективу Міністр оборони поставив завдання щодо закупівлі нових літальних апаратів. Наприклад, є можливою закупівля в США літаків F-15. Вони теж не нові, але мають значний бойовий потенціал, що дає змогу виконувати завдання на досить високому рівні.”, – розказав Олег Захарчук
Нещодавно український льотчик Олексій Месь у ролі спостерігача взяв участь у дозаправці винищувача F-15D Eagle в повітрі зі складу 144-го винищувальна крила Повітряних сил Національної гвардії США.
Також ці літаки брали участь у минулорічних міжнародний військово-повітряних навчаннях “Чисте небо 2018”, тоді ж українські спеціалісти змогли оцінити F-15 для потенційної експлуатації.
Окрім того, ми вже повідомляли, що згідно з проектом Концепції розвитку Повітряних сил Збройних Сил України на середньострокову перспективу (нині розробляється) розглядають можливість закупівлі американських винищувачів.
Довідка:
F-15 — американський всепогодний тактичний винищувач 4-го покоління.
Призначений для завоювання переваги в повітрі. Прийнятий на озброєння в 1976 році.
Винищувачі F-15 застосовувалися на Близькому Сході, в Перській затоці, колишній Югославії, Лівії.
Ще на цю тему:
США офіційно підтвердили продаж Україні 150 ракет Javelin
Помічниця держсекретаря США прибула у Київ
Колишні посадовці США виступили на захист репутації Курта Волкера
Пов'язаний із розмовою Трампа та Зеленського скандал не завадить США продовжити допомагати Україні - Помпео
Конгресс США проведет срочную встречу касательно Украины
Помічник Держсекретаря США їде в Україну
Присутність США в "нормандському форматі" змістила б баланс сил у бік України, - експосол США
Завод "Запорожкран" отгрузил 79 портовых кранов для одного из крупнейших портов США / Видео