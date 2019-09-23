Дипломат пояснив, чому українська делегація вирішила не їхати на осінню сесію ПАРЄ

14:30 04.10.2019   Украина

Відмова української делегації брати участь в осінній сесії ПАРЄ є навмисно розробленою стратегією, яка була розроблена разом і партнерами України.

Про це в інтерв’ю виданню «Апостроф» повідомив дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара, передає УНІАН.

«Це не є помилкою. Це навмисно розроблена стратегія, яка погоджена з нашими друзями. І це не лише Балтійські країни, а й Грузія, Британія та інші країни. Ситуація така: якби ми зробили те, що вимагається логікою, створили нову делегацію і повідомили про це секретаріат ПАРЄ, це означало б, що ми де-факто погоджуємося з новими правилами цієї організації. Тобто, коли ПАРЄ зрадила свої принципи, статутні засади і дала можливість Росії повернутися до діяльності без виконання жодних вимог, які раніше висунули РФ. Тому українська делегація вирішила, що треба зробити демарш», – зазначив дипломат.

За його словами, демарш складається з декількох моментів.

Перший момент – була сформована нова делегація, але не була повідомлена ПАРЄ щодо того, що вона починає діяти. «До речі, важливий момент, оскільки зараз дуже багато шуму, що "от ця нова влада програла, а от попередня була більш підкована".

Нічого подібного! Тому що фактично всі ці кроки узгоджувалися із попередньою делегацією також. Оскільки там є професійні люди, які дуже детально знають, як працює ця організація, регламенти та політичні нюанси. А також, як я вже сказав, ці позиції були узгоджені з нашими партнерами в Ризі. Тобто було неформальне обговорення цих питань. Чому неформальне? Оскільки, зрозуміло, що лише парламентарі мають прийняти рішення стосовно української позиції. На той час це були консультації, але потім було спільне засідання двох комітетів: зовнішньої політики та європейської інтеграції. І під час цього засідання було, фактично, узгоджено ключові моменти нашої позиції. Тобто, перше – це неучасть нашої делегації у святкуванні 70-річчя ПАРЄ. Було б дивним, якби ми прийшли святкувати те, що фактично зруйновано», – пояснив Хара.

Другим моментом демаршу є те, що Україна не збирається брати участь у сесійній роботі, окрім тих питань, які безпосередньо стосуються України чи Російської Федерації.

«У комітетах українська делегація планує працювати. Це той майданчик, від якого ми не можемо відмовлятися. По-перше, не можна залишати ПАРЄ як майданчик для Росії продовжувати пропаганду і шкодити позиції України, просувати ідею, що "у них все гаразд, в анексованому Криму, жодних порушень прав, зокрема кримських татар, немає". А також і з приводу порушень прав людини і в самій Росії проти російських громадян. Тут ми маємо захищати їхні інтереси також. Тобто тут розділяти українських громадян чи російських громадян – не в наших інтересах», – наголосив дипломат.

Він також додав, що важливим є сутність путінського режиму та, власне, всієї Росії, починаючи від царизму, та радянський період, коли були порушення прав людини.

«Цей режим суперечить важливим для нас речам - верховенству права, демократії, свободі слова. І ПАРЄ є майданчиком, який створений, щоб ці питання обговорювати. Тому ми не можемо полишити цю організацію, давши можливість Росії там фактично хазяйнувати», – резюмував Хара.


 



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