Євросоюз готовий допомогти Туреччині з мігрантами

12:45 04.10.2019   Турция

У зв'язку з різким зростанням кількості мігрантів, які прибувають з Туреччини до Греції, Євросоюз запропонував Анкарі підтримку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

"Високопосадовці Німеччини та Євросоюзу заявили, що пропонують підтримку уряду Туреччини через різке зростання кількості мігрантів, які прибувають до грецьких островів з турецького берега… "Ми готові допомогти Туреччині в усьому, що їй потрібно", - заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер в Анкарі, де до нього приєднався комісар з питань міграції ЄС Дімітріс Аврамопулос. Вони зустрілися з турецьким міністром внутрішніх справ Сулейманом Сойлу", - йдеться в повідомленні.

Аврамопулос наголосив, що через нещодавнє збільшення кількості нових мігрантів у Греції "є нагальна потреба у подальшому посиленні запобігання та виявлення нерегулярних виїздів з Туреччини".

У цьому контексті DW нагадало, зо в березні 2016 року ЄС і Туреччина уклали угоду про біженців, за умовами якої Анкара взяла на себе зобов'язання щодо реадмісії мігрантів з Греції. За кожного повернутого шукача притулку Євросоюз зобов'язався взяти до себе одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині, однак не більше 72 тисяч, яких буде перерозподілено серед усіх країн ЄС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово погрожував "відчинити ворота" і дозволити сирійцям виїхати з Туреччини до Європи, заявивши, що Анкара не може взяти на себе тягар прийому більшої кількості біженців. Туреччина заявляє, що прийняла у себе найбільшу у світі кількість біженців - понад 4 мільйони, з них 3,6 мільйона - із Сирії.

Нагадаємо, Німеччина домовилася з низкою країн про розподіл мігрантів.



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