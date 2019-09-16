Адміністрація США завершила опрацювання запиту України й офіційно схвалила можливість продажу 150 протитанкових ракет Javelin та обладнання.

Про це йдеться в повідомленні Агентства з питань військової співпраці та безпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Державний департамент затвердив рішення про можливий продаж Україні 150 ракет Javelin, а також супутнього обладнання та послуг на загальну суму, що не перевищує $39,2 млн", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що агентство поінформувало Конгрес США й надало необхідну сертифікацію стосовно продажу цього озброєння.

Як зазначили в американському відомстві, уряд України оформив запит на придбання 150 протитанкових ракет Javelin та 10 пускових установок.

Затверджений пакет включає, в тому числі, пристрої для навчання, транспорт і допоміжне обладнання, а також технічний опис для навчання особового складу.

Нагадаємо, про позитивне рішення щодо продажу Україні високотехнологічних протитанкових комплексів Javelin ЗМІ поінформували на початку цього тижня.

Однак офіційне повідомлення про отримання всіх дозволів та ухвалення остаточного рішення Агентство з питань військової співпраці та безпеки США оприлюднило тільки зараз.