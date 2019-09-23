Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підготувала звернення до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з приводу двох утримуваних в РФ українців.

Про це вона повідомила в Facebook, передає Укрінформ.

"Терміново підготувала звернення до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, що стосуються дотримання прав українських громадян, які перебувають в місцях несвободи на території Росії", - повідомляє Денісова.

За її словами, перше звернення стосується погіршення стану здоров’я Рефата Алімова, який перебуває в СІЗО Ростовської області РФ. Денісова зазначає, що, за отриманою інформацією, Алімов поскаржився на сильні болі в області нирок під час судового засідання 2 жовтня цього року.

Інше звернення, як повідомляє український омбудсмен, стосується Олександра Шумкова, який утримується у виправній колонії в Тверській області РФ. Під час зустрічі зі своїм адвокатом Шумков повідомив про посилення фізичного та морально-психологічного тиску на нього з боку співробітників колонії. Денісова зазначає, що також є інформація щодо погіршення стану його здоров’я.

"Попросила Тетяну Москалькову перевірити цю інформацію та вжити заходів з метою відновлення прав громадян України, а також, забезпечити проведення відповідного медичного обстеження та лікування", - додала Денісова.

Як повідомлялося раніше, ексохоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіціі в області, а з 3 жовтня 2018 року Головне слідче управління СБУ.

Рефат Алімов був обвинувачений у тероризмі та причетності до ісламської організації "Хізб ут-Тахрір" та затриманий навесні 2016 року в Ялті.