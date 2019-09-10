Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що наступного тижня планується масштабний обмін утримуваними особами між Україною та Росією.

Про це Пристайко заявив в ефірі програми “Право на владу” на каналі “1+1”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"План Зеленського передбачає… повернути наших бранців, які сидять за ґратами і в ОРДЛО, і в Росії, і в окупованому Криму. Ці кроки потрошку здійснюються. Нам удалося обміняти наших людей. Найближчим часом, я сподіваюсь, буквально наступного тижня, ми плануємо ще більш масштабний обмін", - сказав очільник МЗС.

Як повідомлялося, 7 вересня, Україна та Росія провели обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Додому повернулися 24 українські військовополонені моряки та ще 11 політвʼязнів, серед яких режисер Олег Сенцов і журналіст Укрінформу Роман Сущенко.