Питання збереження українських об'єктів культурної спадщини в анексованому Росією Криму є пріоритетами співпраці МЗС України і ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу МЗС.

«З моменту початку окупації АР Крим Росією, за ініціативи України Виконавча рада ЮНЕСКО – один з керівних органів організації – прийняла вже 10 рішень «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)», якими підтверджується територіальна цілісність і суверенітет України, а кримська проблематика закріплюється серед пріоритетних питань діяльності ЮНЕСКО», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, раніше в МЗС повідомили, що поїздка в анексований Крим італійських учених на чолі з головою організації Italia Nostra Джованні Спалла здійснювалася з порушенням українського законодавства і не має відношення до ЮНЕСКО.

Напередодні ЮНЕСКО оприлюднила нову доповідь генерального директора організації щодо ситуації в анексованому Росією Криму у сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ.

Доповідь буде розглянуто на 207-й сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка пройде з 9 по 23 жовтня в Парижі.