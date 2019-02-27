Подразделения гидрографической службы провели спецучения в оккупированном Севастополе

11:40 04.10.2019   Крым

В оккупированном Россией Севастополе стартовало специальное учение подразделений гидрографической службы Черноморского флота.

Цель проверки - готовности гидрографов к решению задач навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения сил флота, совершенствования организации взаимодействия между подразделениями гидрографического района, сообщает пресс-служба Минобороні России.

В ходе учения специалисты - гидрографы проведут анализ реальной гидролого-акустической обстановки и осуществят съемку рельефа дна в заданном районе для условного развёртывания подводных сил ЧФ, дооборудование района навигационными средствами для обеспечения противоминных действий тральных сил флота, разместят на побережье и на гидрографических судах радиогеодезические комплексы, позволяющие обеспечить безопасное плавание и ведение боевых действий кораблями флота.

Также во время учения, будет проведен сбор и анализ данных о навигационно-гидрографической обстановке в зоне ответственности сил флота.

Спецучение военных гидрографов завершится 4 октября.

Генштаб Украины все военные учения РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. 



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