Кримськотатарського активіста Едема Бекірова знову прооперували

11:00 04.10.2019   Крым

Звільненому з російського ув'язнення кримськотатарському активісту Едему Бекірову зробили ще одну операцію. 

Про це на своїй сторінці у Facebook написала його донька Елеонора, пише УНН.

“Для тата зараз дійсно складний процес реабілітації. Але я впевнена, що і ці випробування ми пройдемо. У тата чергова операція — стентування судин”, — повідомила донька.

Нагадаємо, що Бекіров брав участь в масових акціях проти окупації Криму Росією.

Російська влада заарештувала Бакірова у грудні 2018 року, коли він приїхав на півострів відвідати свою матір. Його утримували в СІЗО-1 у Сімферополі і звинувачували, що він нібито передав таксисту рюкзак із 14 кілограмами вибухівки. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість. 7 вересня 2019 року Бекіров повернувся в Україну під час обміну утримуваними громадянами між Україною і Росією. 

Раніше звільненому з російського ув’язнення Едему Бекірову зробили важку операцію. 



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