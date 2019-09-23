ЮВО: Российские и пакистанские спецназовцы провели совместные стрельбы

09:15 04.10.2019   Краснодарский край

На полигоне Молькино в Краснодарском крае российские и пакистанские военнослужащие подразделений спецназа в рамках проведения российско-пакистанского военного учения «Дружба-2019» выполнили совместные боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия.

В ходе занятий по огневой подготовке российские разведчики предоставили пакистанским коллегам автоматический гранатомет станковый АГС-17 «Пламя», ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, пулемет НСВС «Утёс», снайперские винтовки СВД-С, пистолеты системы Ярыгина, Стечкина и Макарова, пишет пресс-служба Минобороны России.

Ведение огня из всех типов оружия производилось по мишеням, имитирующим живую силу уловного противника, на расстояниях от 50 до 1,5 тыс. м.

По завершении занятий по огневой подготовке пакистанские военнослужащие дали высокую оценку российскому стрелковому оружию, отметив его надежность и неприхотливость.

В мероприятии было задействовано около 100 военнослужащих из Исламской Республики Пакистан и подразделения спецназа 49 общевойсковой армии ЮВО.



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