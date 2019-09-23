В Україні відкрили справу через вирок блогеру Мемедемінову

10:40 04.10.2019   Крым

Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження у зв'язку з винесенням російським судом вироку кримськотатарському журналісту, блогеру Наріману Мемедемінову.

Про це написала прессекретар прокуратури Катерина Діденко у Facebook, передає Укрінформ.

"Прокуратура Автономії розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного засудження громадського активіста в Криму", - наголосила Діденко.

За її словами, окупаційна влада намагається "знищити будь-які прояви свободи слова та свободи висловлення думок в Криму і незаконне засудження Нарімана Мамедемінова до позбавлення волі яскравий цьому приклад".

"Вказані дії окупаційних правоохоронців та суддів РФ мають ознаки порушення законів та звичаїв війни, оскільки Наріман Мемедемінов був позбавлений права на справедливий судовий розгляд. Також до нього незаконно було застосовано кримінальне законодавство РФ, що є серйозним порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року", - зазначила речниця прокуратури.

Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону в середу, 2 жовтня, виніс вирок цивільному журналісту, блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого звинуватили у публічних закликах до тероризму. Суд присудив Мемедемінову 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.

Наріман Мемедемінов - кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову пред'явили звинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, здійснені з використанням мережі Інтернет).

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013-го по 2015 роки. У ньому розміщено кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій і тем, закликами дотримуватися норм ісламу і думками про російські державні свята: День захисника вітчизни, Міжнародний жіночий день, День захисту дітей тощо.

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».



Ще на цю тему:

11:00 04.10.2019
Кримськотатарського активіста Едема Бекірова знову прооперували
21:01 03.10.2019
Чубаров виклав дані про учасників “кримського форуму” у Стамбулі
20:41 03.10.2019
Суд в РФ отказался приобщать к "делу" видео, на котором сотрудник ФСБ угрожает детям
11:34 03.10.2019
Заява щодо політично вмотивованого переслідування Нарімана Мемедемінова
08:31 03.10.2019
Захист оскаржуватиме вирок блогеру Мемедемінову
21:20 02.10.2019
Фигуранту «дела Хизб ут-Тахрир» в зале суда стало плохо. Заседание перенесли
17:15 02.10.2019
Адвокат: Засудженому блогеру Мемедемінову не будуть перераховувати термін в СІЗО «день за два»
12:40 02.10.2019
Суд РФ дав кримському блогеру Мемедемінову 2,5 року
09:15 02.10.2019
Блогер Мемедеминов виступив у суді РФ з "останнім словом". Сьогодні - вирок
10:45 01.10.2019
Гражданский журналист Нариман Мемедеминов рассказал об этапе из Крыма в РФ
21:20 30.09.2019
Адвокат заявляет о фасильсификации документа в ялтинском «деле Хизб ут-Тахрир»
20:20 30.09.2019
Зудиева рассказала, как оккупанты фабрикуют «дела» против крымских татар / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
17:30 02.10.2019
Азербайджанские военные приняли участие в учениях со странами НАТО в Германии
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
10:20 04.10.2019
Заступниця генсека: Будь-яка атака Росії на Балтію та Польщу — буде атакою на НАТО
09:15 04.10.2019
ЮВО: Российские и пакистанские спецназовцы провели совместные стрельбы
09:00 04.10.2019
У новейшего российского самолета возникли неполадки при испытаниях
19:41 03.10.2019
РФ перекрыла поставки энергетического угля в Украину через Беларусь
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 04.10.2019
InformNapalm: Сбитый в районе военной базы Турции беспилотник оказался российским / Фото
08:30 04.10.2019
"Маршал Устинов" отработал противовоздушную оборону в Средиземном море / Фото
16:41 03.10.2019
Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів
14:41 03.10.2019
Турецкая Hareket приступила к сборке ветрогенераторов в Херсонской области Украины
Всі новини країни
Украина Украина
11:20 04.10.2019
Уряд Північної Македонії схвалив безвіз з Україною
11:00 04.10.2019
Кримськотатарського активіста Едема Бекірова знову прооперували
10:40 04.10.2019
В Україні відкрили справу через вирок блогеру Мемедемінову
10:30 04.10.2019
Пристайко: Буквально наступного тижня ми плануємо масштабний обмін полоненими
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд