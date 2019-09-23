Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження у зв'язку з винесенням російським судом вироку кримськотатарському журналісту, блогеру Наріману Мемедемінову.

Про це написала прессекретар прокуратури Катерина Діденко у Facebook, передає Укрінформ.

"Прокуратура Автономії розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного засудження громадського активіста в Криму", - наголосила Діденко.

За її словами, окупаційна влада намагається "знищити будь-які прояви свободи слова та свободи висловлення думок в Криму і незаконне засудження Нарімана Мамедемінова до позбавлення волі яскравий цьому приклад".

"Вказані дії окупаційних правоохоронців та суддів РФ мають ознаки порушення законів та звичаїв війни, оскільки Наріман Мемедемінов був позбавлений права на справедливий судовий розгляд. Також до нього незаконно було застосовано кримінальне законодавство РФ, що є серйозним порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року", - зазначила речниця прокуратури.

Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону в середу, 2 жовтня, виніс вирок цивільному журналісту, блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого звинуватили у публічних закликах до тероризму. Суд присудив Мемедемінову 2 роки і 6 місяців позбавлення волі.

Наріман Мемедемінов - кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову пред'явили звинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, здійснені з використанням мережі Інтернет).

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів з 2013-го по 2015 роки. У ньому розміщено кілька десятків відеороликів з коментарями політичних подій і тем, закликами дотримуватися норм ісламу і думками про російські державні свята: День захисника вітчизни, Міжнародний жіночий день, День захисту дітей тощо.

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».