НАТО занепокоєно агресивною поведінкою Росії, і з 2014 року значно посилило власні оборонні спроможності. Зокрема, у країнах Балтії та у Польщі були розгорнуті багатонаціональні бойові групи, тож будь-яка атака на ці держави вважатиметься атакою на весь Альянс.

Про це 3 жовтня під час виступу перед студентами Батумського університету заявила заступник Генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер (Rose Gottemoeller), пише Укрінформ.

Пряма трансляція цієї зустрічі велася на сайті НАТО, її аудіозапис можна знайти на відповідній офіційній сторінці.

«Для НАТО дуже важливою залишається здатність до адаптації, тобто, до відповіді на нові виклики в сфері оборони. 2014 рік був справжнім «водорозділом» для НАТО, тому що в цей рік ми побачили підйом ІДІЛ. Це був рік, коли Росія анексувала Крим та дестабілізувала Донбас. Такі процеси розпочалися ще у 2006 році, після оголошення Росією так званої «декларації незалежності» Абхазії та Південної Осетії із направленням військової сили у ці регіони», - зауважила Роуз Ґоттемюллер.

За її словами, 2014 рік став для НАТО «сигналом до пробудження», адже союзники зрозуміли, що вони мають не лише боротися з проявами тероризму, але й більше уваги приділяти питанням власної оборони.

«Саме в 2014 році ми розробили бачення сил високої готовності НАТО. Це бачення привело нас до Варшавського саміту. Тоді, в 2016 ми ухвалили рішення розгорнути чотири (бойові) групи у країнах Балтії та у Польщі, і це ті сили, які готові до оборони на випадок російської інтервенції або атаки. Ці групи включають у себе військовослужбовців з усіх країн НАТО. Тож, якщо відбудеться така атака проти Балтійських країн або проти Польщі, ще буде атакою проти усього Альянсу», - наголосила заступник Генерального Секретаря НАТО.

Ґоттемюллер відвідала університет імені Шота Руставелі в Батумі в рамках виїзного засідання Північноатлантичної Ради, яке відбулося у Грузії.