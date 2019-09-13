Помічниця держсекретаря США прибула у Київ
|08:15 04.10.2019
|Украина
Помічниця держсекретаря США Деніз Наталі, яка представляє Бюро операцій щодо конфліктів та стабілізації, прибула у Київ.
Про це повідомило посольство США в Україні Тwitter, пише Укрінформ.
"Очільниця Бюро Держдепартаменту з питань конфліктів і стабілізації ситуацій Деніз Наталі розпочала свій візит до Києва, відвідавши Майдан і вшанувавши пам'ять Небесної Сотні, яка пожертвувала своїм життям на підтримку євроатлантичного шляху України", - повідомляє Посольство США.
Як повідомляв Укрінформ, помічниця держсекретаря США Деніз Наталі, яка представляє Бюро операцій щодо конфліктів та стабілізації, відвідає з візитом Варшаву й Краків (Республіка Польща), а також Київ (Україна) в період з 30 вересня по 5 жовтня.
У Києві помічник секретаря планує зустрітися з міністром у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, а також неурядових організацій для обговорення підтримки реінтеграції ветеранів і конфлікту на Донбасі.
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