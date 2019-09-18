Одеський припортовий завод повернувся на міжнародні ринки

10:00 04.10.2019   Одесса

Одеський припортовий завод відновив повноцінну роботу після 16 місяців простою. 

За 2 місяці роботи в рамках договору з АГТ підприємство виготовило 135,6 тис. тонн хімічної продукції, поставило на зовнішній та внутрішній ринки 9,4 тис. тонн аміаку і 88,7 тис. тонн карбаміду. АГТ відвантажує продукцію споживачам з України та ще 6 держав - Греції, Туреччини, Марокко, Сенегалу, Індії та Кот-д'Івуару, повідомляє прес-служба компанії "АгроГазТрейдінг", пишуть Українські Новини.

Згідно з даними АГТ, станом на 2 жовтня ОПЗ виробив 13,1 тис. тонн аміаку і 122,5 тис. тонн карбаміду. Для виробництва продукції за давальницькою схемою АГТ поставило 102,3 млн. м³ природного газу. В результаті, повернення продукції ОПЗ на міжнародні ринки відновлює довіру до підприємства, що сприятливо впливає на розвиток інвестиційного потенціалу країни й загальноекономічної кон'юнктури ринку.

"Компанія "АгроГазТрейдінг" за 2 місяці роботи з підприємством підтвердила свою надійність як сумлінного гравця ринку, виконавши всі умови та зобов'язання, заявлені під час переговорного процесу з Правлінням ОПЗ до запуску підприємства. Для нашої компанії в рамках роботи з Одеським Припортовим Заводом було важливо не тільки відновити роботу найбільшого об'єкта хімічної промисловості України, а й показати, що умови договору дозволять заводу ефективно працювати, відновлюючи свої позиції після простою. Успішний запуск багато в чому стався завдяки злагодженій та професійній роботі інженерно-технічного персоналу ОПЗ, який здійснив запуск виробничих агрегатів без будь-яких негативних наслідків або збитків", - прокоментував результати генеральний директор АГТ Олександр Горбуненко.

"Запуск заводу позитивно позначається на економічній ситуації України, підвищуючи репутаційні та матеріальні позиції країни. Нам вдалося довести, що прозорі правила ведення бізнесу, а також зважені стратегічні рішення дозволяють ефективно працювати великим підприємствам навіть в складних ситуаціях. Продукція ОПЗ відвантажена до 6 країн, а співробітники, які були вимушені шукати роботу через простій підприємства, повертаються на завод. Співпраця показала відмінні результати ", - підсумував партнер АГТ Володимир Колот.

Договір на переробку давальницької сировини також передбачає виплату заборгованості ОПЗ перед НАК "Нафтогаз" за допомогою унікальної формули. АГТ додало до вартості переробки $1 і $1,5 за тонну продукції для аміаку і карбаміду відповідно. Це дозволило Одеському Припортовому Заводу почати виплати на користь "Нафтогаз" в рахунок погашення своєї заборгованості перед компанією. Платіж за перший місяць роботи в рамках договору склав 2,3 млн. грн. Керівництво АГТ переконане, що такі платежі дозволять знизити напругу між ОПЗ і НАК "Нафтогаз" і сформують фундамент для ефективної взаємодії в майбутньому.



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