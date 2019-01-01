Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам

09:45 04.10.2019   Молдова

Молдова и ее официальные представители не подпишут никаких документов и обязательств, которые противоречат национальным интересам страны.

Об этом заявила премьер-министр республики Майя Санду, передает noi.md

Так Санду ответила на вопрос о возможности подписании в Братиславе, где пройдет очередной раунд переговоров в формате "5+2", документа, подразумевающего "создание двух отдельных юридических единиц в составе единого государства.

Санду отметила, что неоднократно обсуждала с вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой тему приднестровского урегулирования, а также и с европейскими чиновниками. 

"Политическое решение возможно только с соблюдением территориальной целостности Молдовы. К сожалению, сейчас нет внутренних и внешних условий для незамедлительного решения. Все, что мы можем делать, так это бороться с коррупционными схемами, контрабандой через приднестровский регион. Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить количество пунктов совместного контроля на границе", - подчеркнула она. 

Премьер заявила, что она выступает "против федерализации Молдовы".  

"К тому же, это невозможно без поддержки парламентского большинства, которого нет по данному вопросу. Кроме того, это невозможно, поскольку и большинство граждан против федерализации", - заявила Санду. 

В 2019 году переговоры в формате "5+2" оказались заморожены из-за парламентских выборов, политического кризиса и смены власти. Первый в нынешнем году раунд переговоров пройдет 9-10 октября в Словакии, которая в председательствует в ОБСЕ, пишет издание.



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