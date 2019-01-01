Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
|09:45 04.10.2019
|Молдова
Молдова и ее официальные представители не подпишут никаких документов и обязательств, которые противоречат национальным интересам страны.
Об этом заявила премьер-министр республики Майя Санду, передает noi.md.
Так Санду ответила на вопрос о возможности подписании в Братиславе, где пройдет очередной раунд переговоров в формате "5+2", документа, подразумевающего "создание двух отдельных юридических единиц в составе единого государства.
Санду отметила, что неоднократно обсуждала с вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой тему приднестровского урегулирования, а также и с европейскими чиновниками.
"Политическое решение возможно только с соблюдением территориальной целостности Молдовы. К сожалению, сейчас нет внутренних и внешних условий для незамедлительного решения. Все, что мы можем делать, так это бороться с коррупционными схемами, контрабандой через приднестровский регион. Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить количество пунктов совместного контроля на границе", - подчеркнула она.
Премьер заявила, что она выступает "против федерализации Молдовы".
"К тому же, это невозможно без поддержки парламентского большинства, которого нет по данному вопросу. Кроме того, это невозможно, поскольку и большинство граждан против федерализации", - заявила Санду.
В 2019 году переговоры в формате "5+2" оказались заморожены из-за парламентских выборов, политического кризиса и смены власти. Первый в нынешнем году раунд переговоров пройдет 9-10 октября в Словакии, которая в председательствует в ОБСЕ, пишет издание.
Ще на цю тему:
Москва и Тирасполь торопятся провести встречу в формате «5+2»
Что-то сгнило и не работает: Молдова про реакцию ОБСЕ на российские провокации в Приднестровье
Представители Кишинева и Тирасполя подписали в Риме протокол
Придністровське врегулювання: Рим приймає переговори у форматі «5+2»
Новый раунд переговоров в формате «5+2» начинается сегодня в Риме
Вице-премьер Кристина Лесник обсудила с главой Миссии ОБСЕ в Молдове заседание «5+2»
Переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» пройдут 29-30 мая в Риме
Посол по особым поручениям МИД РФ Губарев прибыл в Тирасполь подготовить сепаратистов к заседанию «5+2» в Риме