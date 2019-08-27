InformNapalm: Сбитый в районе военной базы Турции беспилотник оказался российским / Фото
|09:30 04.10.2019
|Турция
Беспилотник был сбит истребителями F-16 ВВС Турции 30 сентября в граничащей с Сирией провинции Килис.
Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает InformNapalm.
Беспилотник шесть рааз нарушал воздушное пространство Турции. Его обломки упали в районе военной базы Чилдироба.
Также сообщалось, что военным не удалось установить государственную принадлежность и тип беспилотника. Фото сбитого дрона-нарушителя были опубликованы на сайте и из этих фотографий волонтерам InformNapalm удалось узнать принадлежность дрона Российской Федерации.
InformNapalm ранее описывал эту секретную модификацию БПЛА и устанавливали ее принадлежность к Российской Федерации.
К тому же сбитый ВВС Турции БПЛА имеет бортовой номер 2170, который только на 4 порядковые цифры отличается от бортового номера модели с бортовым номером 2166, сбитой 8 февраля 2017 года украинскими военными на Донбассе. В Украине известны как минимум еще три случая, когда над Донбассом были сбиты такие же типы БПЛА: 28 мая 2014 года над Донецком; в мае 2014 года в Изюмском районе Харьковской области; в феврале 2015 года у Дебальцево.
16 октября 2015 года ВВС Турции также сбивали такой тип БПЛА у границы с Сирией.
Такой же тип БПЛА был найден в Литве в 2016 году, он был отправлен российскими спецслужбами с территории Беларуси. Информация об этом стала доступна широкой общественности 5 февраля 2019 года, после доклада Департамента госбезопасности и военной разведки Литвы.
“Без сомнения, производитель и эксплуататор данного БПЛА – Россия. География потерь летательных аппаратов соответствует географии российских военных интересов. Также на принадлежность к ВС РФ указывают система спутниковой навигации и единый тип бортовой нумерации, прослеживаемый на бортах, сбитых как в Украине, так и в Турции”, – говорится в сообщении.
Фото InformNapalm
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