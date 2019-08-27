InformNapalm: Сбитый в районе военной базы Турции беспилотник оказался российским / Фото

09:30 04.10.2019   Турция

Беспилотник был сбит истребителями F-16 ВВС Турции 30 сентября в граничащей с Сирией провинции Килис. 

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, передает InformNapalm

Беспилотник шесть рааз нарушал воздушное пространство Турции. Его обломки упали в районе военной базы Чилдироба. 

Также сообщалось, что военным не удалось установить государственную принадлежность и тип беспилотника. Фото сбитого дрона-нарушителя были опубликованы на сайте и из этих фотографий волонтерам InformNapalm удалось узнать принадлежность дрона Российской Федерации. 

InformNapalm ранее описывал эту секретную модификацию БПЛА и устанавливали ее принадлежность к Российской Федерации. 

К тому же сбитый ВВС Турции БПЛА имеет бортовой номер 2170, который только на 4 порядковые цифры отличается от бортового номера модели с бортовым номером 2166, сбитой 8 февраля 2017 года украинскими военными на Донбассе. В Украине известны как минимум еще три случая, когда над Донбассом были сбиты такие же типы БПЛА: 28 мая 2014 года над Донецком; в мае 2014 года в Изюмском районе Харьковской области; в феврале 2015 года у Дебальцево. 

16 октября 2015 года ВВС Турции также сбивали такой тип БПЛА у границы с Сирией. 

Такой же тип БПЛА был найден в Литве в 2016 году, он был отправлен российскими спецслужбами с территории Беларуси. Информация об этом стала доступна широкой общественности 5 февраля 2019 года, после доклада Департамента госбезопасности и военной разведки Литвы. 

“Без сомнения, производитель и эксплуататор данного БПЛА – Россия. География потерь летательных аппаратов соответствует географии российских военных интересов. Также на принадлежность к ВС РФ указывают система спутниковой навигации и единый тип бортовой нумерации, прослеживаемый на бортах, сбитых как в Украине, так и в Турции”, – говорится в сообщении.

Фото InformNapalm



Ще на цю тему:

14:15 30.09.2019
Пара Су-57 и С-70: взаимодополняющие инвалиды или оружие будущего
15:00 18.09.2019
ЮВО первым получит тяжелый ударный беспилотник "Охотник" / Фото
16:00 04.09.2019
В России не будут ограничивать срок эксплуатации вертолетов 25 годами
16:30 29.08.2019
В корпорации "МИГ" заявляют о работе с МО по созданию нового дальнего истребителя-перехватчика
13:20 27.08.2019
Росія розгорнула програму модернізації стратегічної авіації
19:10 21.08.2019
Оккупанты провели в Крыму репетицию авиашоу в рамках фестиваля «Таврида-АРТ»
11:00 15.08.2019
Росія перекинула до кордону США бомбардувальники-ракетоносці
12:00 09.08.2019
Для российского самолета МС-21 "с нуля" создали топливную автоматику
13:40 07.08.2019
На вооружении ВКС России появится истребитель "Супер Сухой"
13:40 30.07.2019
В России выпуск офицеров военно-воздушной академии увеличился в три раза
11:47 16.07.2019
Вблизи границ Латвии заметили пять российских самолетов и корабль
15:40 02.07.2019
Авиация ЧФ отправилась в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
17:30 02.10.2019
Азербайджанские военные приняли участие в учениях со странами НАТО в Германии
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
10:20 04.10.2019
Заступниця генсека: Будь-яка атака Росії на Балтію та Польщу — буде атакою на НАТО
09:15 04.10.2019
ЮВО: Российские и пакистанские спецназовцы провели совместные стрельбы
09:00 04.10.2019
У новейшего российского самолета возникли неполадки при испытаниях
19:41 03.10.2019
РФ перекрыла поставки энергетического угля в Украину через Беларусь
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 04.10.2019
InformNapalm: Сбитый в районе военной базы Турции беспилотник оказался российским / Фото
08:30 04.10.2019
"Маршал Устинов" отработал противовоздушную оборону в Средиземном море / Фото
16:41 03.10.2019
Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів
14:41 03.10.2019
Турецкая Hareket приступила к сборке ветрогенераторов в Херсонской области Украины
Всі новини країни
Украина Украина
11:20 04.10.2019
Уряд Північної Македонії схвалив безвіз з Україною
11:00 04.10.2019
Кримськотатарського активіста Едема Бекірова знову прооперували
10:40 04.10.2019
В Україні відкрили справу через вирок блогеру Мемедемінову
10:30 04.10.2019
Пристайко: Буквально наступного тижня ми плануємо масштабний обмін полоненими
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд