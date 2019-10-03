У новейшего российского самолета возникли неполадки при испытаниях

09:00 04.10.2019   Россия

У российского пассажирского самолета МС-21, который проходит испытания в аэропорту Жуковский, сработала сигнализация о невыходе стойки шасси во время экспериментального полета. 

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, передает ghall.com

Самолет выработал топливо, после чего сумел выпустить все стойки шасси и благополучно приземлился. На борту находилось четыре члена экипажа, никто из них не пострадал. 

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сказали, что во время испытательного полета у самолета некорректно сработала индикация выхода шасси. 

Первый показательный полет МС-21 состоялся в мае 2017 года. В серийное производство лайнер должен поступить в 2021 году. Сейчас в филиале корпорации «Иркут» на Иркутском авиационном заводе проводится подготовка к серийному производству МС-21. «Иркут» уже подписала контракты на поставку 175 самолетов. МС-21 — ближнее- и среднемагистральный пассажирский самолет, он может перевозить от 150 до 211 пассажиров. 

В январе «Коммерсантъ» писал, что серийное производство самолетов оказалось под угрозой из-за санкций США.



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