У российского пассажирского самолета МС-21, который проходит испытания в аэропорту Жуковский, сработала сигнализация о невыходе стойки шасси во время экспериментального полета.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, передает ghall.com.

Самолет выработал топливо, после чего сумел выпустить все стойки шасси и благополучно приземлился. На борту находилось четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сказали, что во время испытательного полета у самолета некорректно сработала индикация выхода шасси.

Первый показательный полет МС-21 состоялся в мае 2017 года. В серийное производство лайнер должен поступить в 2021 году. Сейчас в филиале корпорации «Иркут» на Иркутском авиационном заводе проводится подготовка к серийному производству МС-21. «Иркут» уже подписала контракты на поставку 175 самолетов. МС-21 — ближнее- и среднемагистральный пассажирский самолет, он может перевозить от 150 до 211 пассажиров.

В январе «Коммерсантъ» писал, что серийное производство самолетов оказалось под угрозой из-за санкций США.