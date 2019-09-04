Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Козлова начальником главного управления МЧС России по Севастополю.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля, пишет Крыминформ.

«Назначить полковника внутренней службы Козлова Дмитрия Петровича начальником главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Севастополю», – сказано в тексте указа.

Дмитрий Козлов родился в Пензенской области в 1976 году. Карьеру начал в 1998 году в Пензе в должности начальника караула 3-й пожарной части. К сентябрю 2016 года дослужился до должности заместителя начальника главка МЧС по Пензенской области.

В сентябре 2018 года был назначен на должность начальника севастопольского главка МЧС в качестве исполняющего обязанности.