"Маршал Устинов" отработал противовоздушную оборону в Средиземном море / Фото
|08:30 04.10.2019
|Средиземноморский регион
2 октября российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" отработал в Средиземном море корабельные учения по противовоздушной и противолодочной обороне.
Как отмечается в сообщении пресс-службы Северного флота, экипаж крейсера также провел учение по организации охраны и обороны корабля на переходе морем, пишет sudostroenie.info.
Напомним, в акваторию Средиземного моря крейсер "Маршал Устинов" вошел в сопровождении судов обеспечения 22 августа. С момента выхода из Североморска 3 июля крейсер прошел уже более четырнадцати тысяч морских миль.
Ще на цю тему:
18:45 24.09.2019
Модернизация дока 35-го судоремонтного завода для "Адмирала Кузнецова" выполнена на 38%
Модернизация дока 35-го судоремонтного завода для "Адмирала Кузнецова" выполнена на 38%
08:15 24.09.2019
"Каракурты" с "Калибрами" первыми среди боевых кораблей ВМФ получат систему электрообогрева
"Каракурты" с "Калибрами" первыми среди боевых кораблей ВМФ получат систему электрообогрева
09:30 20.09.2019
"Вымпел" спустил на воду четвертого "Грачонка" для Росгвардии
"Вымпел" спустил на воду четвертого "Грачонка" для Росгвардии
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
08:00 10.09.2019
Корабли Каспийской флотилии с дружественным визитом прибыли в казахстанский порт Актау
Корабли Каспийской флотилии с дружественным визитом прибыли в казахстанский порт Актау