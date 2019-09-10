"Маршал Устинов" отработал противовоздушную оборону в Средиземном море / Фото

08:30 04.10.2019   Средиземноморский регион

2 октября российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" отработал в Средиземном море корабельные учения по противовоздушной и противолодочной обороне.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Северного флота, экипаж крейсера также провел учение по организации охраны и обороны корабля на переходе морем, пишет sudostroenie.info.

Напомним, в акваторию Средиземного моря крейсер "Маршал Устинов" вошел в сопровождении судов обеспечения 22 августа. С момента выхода из Североморска 3 июля крейсер прошел уже более четырнадцати тысяч морских миль.


 
Фото: Минобороны России



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