2 октября российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" отработал в Средиземном море корабельные учения по противовоздушной и противолодочной обороне.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Северного флота, экипаж крейсера также провел учение по организации охраны и обороны корабля на переходе морем, пишет sudostroenie.info.

Напомним, в акваторию Средиземного моря крейсер "Маршал Устинов" вошел в сопровождении судов обеспечения 22 августа. С момента выхода из Североморска 3 июля крейсер прошел уже более четырнадцати тысяч морских миль.





Фото: Минобороны России