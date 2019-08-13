С 2013 по 2019 годы есть четкая тенденция к ухудшению качества морской воды - главный санврач Крыма

08:00 04.10.2019   Крым

Специалисты Роспотребнадзора наблюдают четкую тенденцию ухудшения качества морской воды на нескольких пляжных территориях аннексированного Россией полуострова, где имеются проблемы с работой очистных сооружений. 

Об этом 3 октября сообщила руководитель т.н. "межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" по оккупированным Крыму и Севастополю, главный государственный санитарный врач оккупированного Крыма Наталья Пеньковская, пишет Крыминформ.

«Та ситуация, которая сложилась с пляжными территориями в малых поселках Республики Крым и Севастополя, сегодня, к сожалению, не решена окончательно. В рамках федеральной целевой программы это (реконструкция канализационно-очистных сооружений) запланировано на более поздние сроки, – рассказала она. – И мы, конечно, видим по нашим мониторинговым показателям, что с 2013 по 2019 годы есть четкая тенденция к ухудшению качества морской воды».

Всего по данным ведомства, в этом году на полуострове официально работал 491 пляж: 455 в республике и 36 – в Севастополе.

По словам Пеньковской, 90% пляжей получили санитарно-эпидимиологические заключения на соответствие объектов заявленной цели – либо оздоровление, либо рекреация. Всего в ходе летней оздоровительной кампании было выдано 96 постановлений об ограничений пользования пляжной территорией. «Наиболее проблемные территории: пляжи Мраморный и Хрустальный в Севастополе, пляжи восточной набережной и Малореченского в Алуште, и пляжи села Угловое и Сокол Бахчисарайского района», – уточнила Пеньковская.

Ранее, в конце августа, крымское управление Роспотребнадзора вынесло постановление о временном ограничении купания на восьми пляжах в Крыму и Севастополе по итогам исследования проб морской воды на микробиологические показатели. Речь шла о пляжах в Алуште, Севастополе, Ленинском и Бахчисарайском районах.



Ще на цю тему:

21:10 26.09.2019
В воде у берегов Севастополя загрязняющих веществ в пять раз больше нормы
20:25 25.09.2019
Оккупанты готовят канал к подаче подачи воды в Крым - Арифова
13:00 20.09.2019
Дефицит воды в Севастополе: оккупанты будут использовать еще три скважины
13:01 19.09.2019
В аннексированном Крыму очень ждут дождей. Уменьшается объём воды в водохранилищах
08:01 06.09.2019
Оккупанты признали, что за прошлый год реки и водохранилища Крыма стали грязнее
20:00 02.09.2019
Дамбу на Северо-Крымском канале обещают достроить в 2020 году
19:21 20.08.2019
Месть за отказ дать воду в Крым: Россия заблокирует Черное море - политолог
19:10 19.08.2019
В оккупированном Крыму 11 пляжей закрыты для купания
16:01 14.08.2019
Вернуть Крым или аннексировать еще и Херсонщину: на что пойдет РФ ради снятия водной блокады
20:20 13.08.2019
Україна не перекривала Дніпро, а перекрила технологічну споруду – представник президента
15:00 13.08.2019
Чубаров: Не думайте, навіть гіпотетично, обговорювати тему постачання води та електроенергії в окупований Крим
21:21 12.08.2019
Аннексированный Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску воды Днепра на полуостров
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
17:30 02.10.2019
Азербайджанские военные приняли участие в учениях со странами НАТО в Германии
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:45 04.10.2019
Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких документов, противоречащих ее интересам
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
Всі новини країни
Россия Россия
10:20 04.10.2019
Заступниця генсека: Будь-яка атака Росії на Балтію та Польщу — буде атакою на НАТО
09:15 04.10.2019
ЮВО: Российские и пакистанские спецназовцы провели совместные стрельбы
09:00 04.10.2019
У новейшего российского самолета возникли неполадки при испытаниях
19:41 03.10.2019
РФ перекрыла поставки энергетического угля в Украину через Беларусь
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
Всі новини країни
Турция Турция
09:30 04.10.2019
InformNapalm: Сбитый в районе военной базы Турции беспилотник оказался российским / Фото
08:30 04.10.2019
"Маршал Устинов" отработал противовоздушную оборону в Средиземном море / Фото
16:41 03.10.2019
Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів
14:41 03.10.2019
Турецкая Hareket приступила к сборке ветрогенераторов в Херсонской области Украины
Всі новини країни
Украина Украина
11:20 04.10.2019
Уряд Північної Македонії схвалив безвіз з Україною
11:00 04.10.2019
Кримськотатарського активіста Едема Бекірова знову прооперували
10:40 04.10.2019
В Україні відкрили справу через вирок блогеру Мемедемінову
10:30 04.10.2019
Пристайко: Буквально наступного тижня ми плануємо масштабний обмін полоненими
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд