Специалисты Роспотребнадзора наблюдают четкую тенденцию ухудшения качества морской воды на нескольких пляжных территориях аннексированного Россией полуострова, где имеются проблемы с работой очистных сооружений.

Об этом 3 октября сообщила руководитель т.н. "межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека" по оккупированным Крыму и Севастополю, главный государственный санитарный врач оккупированного Крыма Наталья Пеньковская, пишет Крыминформ.

«Та ситуация, которая сложилась с пляжными территориями в малых поселках Республики Крым и Севастополя, сегодня, к сожалению, не решена окончательно. В рамках федеральной целевой программы это (реконструкция канализационно-очистных сооружений) запланировано на более поздние сроки, – рассказала она. – И мы, конечно, видим по нашим мониторинговым показателям, что с 2013 по 2019 годы есть четкая тенденция к ухудшению качества морской воды».

Всего по данным ведомства, в этом году на полуострове официально работал 491 пляж: 455 в республике и 36 – в Севастополе.

По словам Пеньковской, 90% пляжей получили санитарно-эпидимиологические заключения на соответствие объектов заявленной цели – либо оздоровление, либо рекреация. Всего в ходе летней оздоровительной кампании было выдано 96 постановлений об ограничений пользования пляжной территорией. «Наиболее проблемные территории: пляжи Мраморный и Хрустальный в Севастополе, пляжи восточной набережной и Малореченского в Алуште, и пляжи села Угловое и Сокол Бахчисарайского района», – уточнила Пеньковская.

Ранее, в конце августа, крымское управление Роспотребнадзора вынесло постановление о временном ограничении купания на восьми пляжах в Крыму и Севастополе по итогам исследования проб морской воды на микробиологические показатели. Речь шла о пляжах в Алуште, Севастополе, Ленинском и Бахчисарайском районах.