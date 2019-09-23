Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров виклав дані про учасників провокативного т.зв. “Турецько-кримського економічного форуму”, який відбувся в стамбульському готелі Polat Renaissance Hotel.

Фото візитівок та фото Рефат Чубаров розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook, передає Укрінформ.

“1 жовтня 2019 року в Стамбулі відбувся фейковий “кримсько-турецький” економічний форум. Завдяки МЗС Туреччини та Посольству України в Туреччині турецькі бізнесмени були заздалегідь попереджені про провокацію російських спецслужб. Нижче ми розміщуємо візитівки, фотографії окремих учасників, які свідомо взяли участь у цій російській провокації”, - написав Чубаров.

Він також повідомив, що будуть вжиті заходи, аби учасникам «кримського форуму» було заборонено в'їжджати на територію України.

“Ми зробимо все можливе, аби уповноваженими органами цим особам було заборонено в'їзд на територію України”, - вказав кримськотатарський лідер.

Як відомо, раніше Посольство України в Туреччини повідомило про те, що українські делегації відтепер не будуть зупинятися у готелі Polat Renaissance Hotel у Стамбулі, який надав приміщення для проведення т.зв. “Турецько-кримського економічного форуму”, та висловив сподівання, що й українські туристи підтримають цю ініціативу.

Учасники провокативного “Турецько-кримського форуму”