В среду, 2 октября, Южный окружной военный суд отказал адвокату фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эмир-Усеина Куку в приобщении к материалам дела DVD диск, на котором имеется видеозапись, где сотрудник ФСБ оказывает давление на детей политзаключенного, говоря, что их отец сядет за терроризм.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Локтев в защиту Эмир-Усеина Куку ходатайствует о приобщении к материалам дела DVD диск, на котором имеется видеозапись, где сотрудник ФСБ Багиров оказывает давление на детей Эмир-Усеина, говоря, что их отец сядет за тероризм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сторона обвинения выступала против данного ходатайства.

Напомним, что Рефат Алимов был задержан 18 апреля 2016 года. Рефата Алимова обвиняют в участии, запрещенной на территории Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир". Ему инкриминируют статью 205.5 Уголовного Кодекса РФ ("организация деятельности террористической организации и участие в ней"). Позже ему и другим фигурантам "дела" начали вменять ст. 278 УК РФ ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти").

28 февраля Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил сроки содержания под стражей до 18 мая.

4 апреля Гарнизонный военный суд г. Ростов-на-Дону отклонил ходатайство защиты фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" об изменении меры пресечения своим подзащитным на более мягкую.

25 сентября, Северо-Кавказский окружной военный суд г. Ростов-на-Дону оставил под арестом фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" до 18 декабря 2019 года.