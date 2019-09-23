Фрегат оккупационного флота «искал» подлодку в Средиземном море
|20:21 03.10.2019
|Крым
Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» провёл ряд корабельных учений в акватории Средиземного моря.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот 2017.
В рамках учений экипаж вертолёта палубной авиации Ка-27ПС отработал полеты и воздушную разведку с отработкой поисково-спасательных задач, в ходе которых были проведены тренировки корабельных расчётов, обеспечивающих полёты вертолёта, проверена слаженность работы всех систем авиационного комплекса корабля.
Моряки провели учение по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с выполнением стрельбы реактивными глубинными бомбами, также провели учения по противовоздушной обороне корабля на переходе морем с выполнением электронных пусков зенитных ракет по воздушной цели и ведению морского боя с нанесением условного удара высокоточным оружием по морской цели.
Ще на цю тему:
Тягали за волосся і душили мішком: Російський журналіст розповів про побиття морпіхами на курсах в Криму
В оккупированном Крыму загорелся российский ракетный катер
Цієї весни в російську армію призвали понад 3 тис кримчан
В Одесі звільненим морякам вручили сертифікати на квартири
Предавший Украину военнослужащий украл у армии оккупантов имущества на 10 млн рублей
Фрегат Черноморского флота приступил к выполнению задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море
"Cуд" розгляне справи ще кількох кримчан, які відмовилися служити в російській армії
Стало відомо, що СУ-27 переганяли на автотранспорті з Криму в бік Краснодарського краю Російської Федерації
В Крыму в августе возбудили 5 уголовных дел за уклонение от призыва в армию оккупантов