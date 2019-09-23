Экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» провёл ряд корабельных учений в акватории Средиземного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот 2017.

В рамках учений экипаж вертолёта палубной авиации Ка-27ПС отработал полеты и воздушную разведку с отработкой поисково-спасательных задач, в ходе которых были проведены тренировки корабельных расчётов, обеспечивающих полёты вертолёта, проверена слаженность работы всех систем авиационного комплекса корабля.

Моряки провели учение по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с выполнением стрельбы реактивными глубинными бомбами, также провели учения по противовоздушной обороне корабля на переходе морем с выполнением электронных пусков зенитных ракет по воздушной цели и ведению морского боя с нанесением условного удара высокоточным оружием по морской цели.