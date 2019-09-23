У Парламентській асамблеї Ради Європи емоційно виступили з протестом проти присутності російської делегації та обвинуватили організацію у відступі від демократичних цінностей.

Акція відбулася безпосередньо у сесійній залі під час обговорення питання порушення прав людини та придушення мирних демонстрацій у Москві, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Щойно розпочав виступати депутат Держдуми РФ Петро Толстой, активісти розгорнули український і грузинські прапори та висловили свою рішучу незгоду із присутністю російської делегації в Асамблеї. Активісти наголосили, що Росія – це терористична держава, і що для ПАРЄ є соромом рішення про безумовне повернення РФ. Учасники акції також відзначили, що нині Рада Європи, делегати Парламентської асамблеї, які підтримали повернення російської делегації, повинні розділити відповідальність за злочини і знищення демократії кремлівським режимом.

Охорона вивела учасників акції із зали засідань та будівлі Ради Європи. Водночас жодних заходів фізичного впливу не застосовувалося.

Як наголосили активісти, це була мирна акція, але це не зменшує їхньої рішучості до подальшої боротьби та права українців, кримських татар, усіх, хто потерпає від агресивної політики Москви.

«Сьогодні для усіх нас загрозою є Росія, терористична держава. Зараз ми знаходимося в особливій організації, яка покликана захищати права людини. Цього літа було ухвалено рішення із повернення терористичної держави Росії до Асамблеї. Це є неприйнятно із цінностями та витоками, на засадах яких існує ця організація», - заявив один із організаторів акції Рафаль Сужек.

Він повідомив, що безпосередньо в акції взяли участь українці, поляки, кримські татари, але координація її організації проходила поміж активістами з багатьох інших країн Європи.

Як повідомлялося раніше, 30 вересня – 4 жовтня у Страсбурзі проходить осіння сесія ПАРЄ. Українська делегація не бере участь у засіданні у відповідь на безумовне повернення РФ до Асамблеї. До часткового бойкоту також приєдналися Латвія, Литва, Естонія, Грузія, які об'єдналися у неформальну групу «Балтік+».