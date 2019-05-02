РФ перекрыла поставки энергетического угля в Украину через Беларусь

19:41 03.10.2019   Россия

Россия заблокировала поставки в Украину энергетического угля через Беларусь.

Как пишет ЦТС, со ссылкой на Лигу, об этом проинформировал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Вчера (1 октября - ред.) Россия перекрыла белорусский коридор поставок энергетического угля в Украину. Ситуация с наполнением угольных складов ТЭС в преддверии зимы и без того была неудовлетворительная, теперь станет катастрофической", - написал он в Facebook.

По данным Волынца, ежемесячно через Беларусь в Украину поставлялось 300-400 тыс. т российского угля.

"Для этого отправители подавали заявки на РЖД с просьбой осуществить перевозку в направлении Беларуси. Со вчерашнего дня ни одна заявка не подтверждается. Это означает создание огромного дефицита энергетического угля в опасный момент - зимой", - добавил глава профсоюза.

В качестве одной из мер предотвращения критических ситуаций в период отопительного сезона Михаил Волынец акцентировал на необходимости диверсификации источников поставок энергетического угля. "Да, южноафриканский уголь может быть немного дороже кузбасского, но энергетическая независимость также имеет свою цену. Ради этого НКРЭКУ должна рассмотреть целесообразность повышения price caps (предельных ценовых ограничений в новом рынке) для генерирующих компаний", - отметил он.

Напомним, что с 1 июня текущего года РФ ввела очередные торговые ограничения в отношении Украины, предусматривающие, в том числе, экспорт угля без специальных разрешений. 

По информации председателя парламентского комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, по состоянию на 24 сентября запасы угля на ТЭС и ТЭЦ в Украине составляют 1,2 млн т или 62% от прошлогоднего уровня. Для прохождения отопительного сезона Украине до конца года необходимо накопить еще более 1 млн т угля, отметил Герус.

В связи с введенными ограничениями со стороны РФ, холдинг ДТЭК законтрактовал 388 тыс. т угля за границей. В порт Пивденный прибыло уже четыре судна из Колумбии с углем для ТЭС ДТЭК.

Как уже писал ЦТС, стивидоры морского порта Пивденный - ТИС и ГП "Морской торговый порт Южный" - должны будут принять и обработать суда, которые доставят 578,7 тыс. т импортного угля для ПАО "Центрэнерго". Услуги по обработке груза должны быть оказаны в период с 20 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года.



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