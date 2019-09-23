За його словами, згідно свіжих поправок до закону про ЗМІ, проходження цих курсів обов’язково для роботи в “гарячих точках”. Курси проходили на території військової частини 810-ї бригади морської піхоти у Севастополі.

Журналіст російського агентства РІА Новости Святослав Павлов розповів у своєму Facebook про побиття і приниження на курсах для військових кореспондентів «Бастіон» в окупованому Криму, передає InfoResist.

Павлов розповів, що прилетів в Севастополь 15 вересня, але вже 19 з колегою покинув курси через побої, знущання і приниження.

Перші два дні були присвячені лекціям, а на третій день їх повезли на полігон, розповідає російський журналіст.

“За легендою навчань, ми повинні були їхати в колоні, яка потрапила в засідку. Ніяких чітких інструкцій на тему того, як і що ми повинні робити в таких ситуаціях, ми, звичайно ж, не отримали. Потрапивши під обстріл, старший сержант призначив умовних поранених. Ми вистрибнули з вантажівки, я потягнув “пораненого” колегу в укриття і спробував накласти йому джгут. Майже відразу ж нас прийняли умовні терористи – морпіхи. Всіх поклали мордою в камені і почали стріляти прямо над головою. Я отримав кілька важких ударів ногою по корпусу, а потім нас змусили повзти на колінах в гору, продовжуючи весь цей час стріляти. Однак скоро екзекуція була закінчена, і нас відправили на іншу навчальну точку. І це ще не було п**децом – попереду нас чекав натуральний “Зелений слоник””, – пише він.

На наступний день, 19 вересня, під час “лекції” про захоплення заручників люди в масках провели навчальне захоплення. За словами Павлова, спочатку він вистрибнув з вікна, але його наздогнав “морпех-терорист”, поклав на асфальт і потягнув у зал до решти. Після цього журналістам наділи на голову полотняні мішки і зв’язали руки.

“Все це супроводжувалося побоями, образами і стріляниною над головою. Особисто мене тягали за волосся і душили мішком. Потім всіх в мішках на голові повантажили в автобуси і повезли на полігон, де знущання і приниження продовжилися. Там нас змушували повзати на колінах по гострих каменях і колючках, причому з тим же мішком на голові. З мене зняли мішок, лише коли я почав задихатися і втрачати свідомість. У цьому сенсі мені пощастило, тому що над іншими знущалися ще десь півгодини. Кульмінацією став рясний полив побитих журналістів баранячою кров’ю”, – стверджує російський журналіст.

За словами Павлова, за підсумком цих “БДСМ-навчань він отримав розсічення, множинні забої, коліна і лікті були вбиті в мотлох”. А згодом з’ясувалося, що у нього закрита черепно-мозкова травма і струс мозку.

Він також зазначив, що в навчаннях брали участь і дівчата. Одну з них відвезли на швидкій з істеричним припадком до лікарні, іншій – порвали вухо, вирвавши сережку. При цьому належної медичної допомоги ніхто не отримав.

Після повернення в Москву журналіст одразу звернувся до лікарів, які і зафіксували його травми.

1 жовтня Павлов подав заяву в Головне військове слідче управління СК РФ про перевищення посадових повноважень особами, які заподіяли йому моральні та фізичні страждання на курсах.

Як зазначають «Откритиє медіа», розповідь Павлова про знущання на курсах в Криму підтверджує сюжет каналу «Росія 1». У репортажі є кадри з повзучими в пилу, облитими баранячою кров’ю журналістами, а також «терористами», які загрожують їм і стріляють в повітря. «В ефір потрапили самі вегетаріанські кадри, без особливої жесті», — прокоментував репортаж Павлов.