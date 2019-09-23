Рішення про затвердження нової делегації України в ПАРЄ ухвалюватимемо в листопаді, - Ясько
|19:01 03.10.2019
|Украина
Голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ України Єлизавета Ясько заявила, що в листопаді відбудеться велика зустріч із представниками ПАРЄ, де ухвалюватиметься рішення про затвердження нової делегації України до Парламентської асамблеї.
Про це повідомила Ясько в кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання Цензор.Нет, коли очікувати, що Україна подасть нову делегацію в ПАРЄ.
"Ми ухвалюватимемо це рішення, як результат консультацій, які відбуватимуться в наступні тижні. І в листопаді буде величезна зустріч, де ми чекаємо наших партнерів тут у Києві і вже будемо приймати рішення після цього" - зазначила вона.
Нагадаємо, делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 30 вересня по 4 жовтня. "Це буде способом реагування України на повернення Російської Федерації в сесійний зал ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України", - пояснила Єлизавета Ясько.
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