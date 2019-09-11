В МИД РФ заявили, что ракетные комплексы Javelin не помогут Украине

18:41 03.10.2019   Россия

Поставка на Украину новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin не будет способствовать урегулированию конфликта в этой стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, в чем реально нуждается Украина, это в урегулировании внутриукраинского конфликта, к выводу страны из кризиса по целому ряду направлений: из экономического кризиса, настоящему улучшению ситуации в сфере борьбы с коррупцией, гармонизации политических процессов", - сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя поставки Javelin на Украину, передает Интерфакс.

Представитель МИД РФ выразила сомнение, что поставки этого вооружения каким-то образом решит озвученные ей проблемы страны. Между тем, закупка ракетных комплексов "в очередной раз ударит" по бюджету Украины, указала Захарова.

Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму в $39 млн, сообщило во вторник, 1 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника. Этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

При этом ранее ряд СМИ, комментируя ситуацию вокруг президента США Дональда Трампа и предполагаемого расследования в отношении сына экс-вице президента США Джо Байдена, утверждал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию.

Как сообщалось, демократы в Конгрессе США инициировали расследование, целью которого является принятие решения об объявлении импичмента президенту США.

В 2018 году США уже продали Украине более 200 ракет и 37 пусковых установок Javelin, напоминает Bloomberg.



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