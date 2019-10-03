Основними завданнями співпраці між Україною та Республікою Білорусь є розвиток судноплавства на річках Прип'ять і Дніпро, в тому числі в рамках реалізації проекту Е-40.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу за підсумками двосторонньої зустрічі з міністром транспорту та комунікацій Білорусі Олексієм Авраменком, передає пресслужба Міністерства інфраструктури України, передає ZIK.

Згідно з повідомленням, зустріч відбулась у м. Житомир в рамках Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь. Одним із пріоритетних напрямів розвитку співробітницьва у сфері транспорту є забезпечення умов для здійснення транзитних перевезень вантажів водним транспортом по території України.

Також у рамках Форуму проєкт водного шляху Е-40 обговорено під час круглого столу "Розвиток річного судноплавства на ріках Дніпро та Прип’ять". Владислав Криклій відзначив, що за підрахунками експертів відновлення E-40 дозволить перевозити між Україною і Білоруссю додаткових чотири мільйони тонн вантажів щорічно.

окрім цього, міністр інфраструктури наголосив, що зараз українською стороною буде проводитись техніко-економічне обґрунтування та вивчатись питання екології. "Ми розуміємо, що найкращі результати будуть досягнуті, якщо річкове сполучення запрацює у трьох країнах – Україна, Білорусь та Польща. Тоді ми зможемо забезпечити зв'язок між Балтійським та Чорним морем і ситуація в транспортних маршрутах зміниться кардинально".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком візьме участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі, що відбувається у м. Житомир.