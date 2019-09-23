В оккупированном Крыму загорелся российский ракетный катер
|17:51 03.10.2019
|Крым
В оккупированном Севастополе на 13-м Судоремонтном заводе горит ракетный катер «Шуя».
Об этом сообщает местное издание "Новый Севастополь", передает УНИАН.
"В Килен-балке, в районе 13 завода, горит судно. На корабле людей нет", – сообщает СМИ.
В пресс-службе судоремонтного предприятия подтвердили эту информацию: "При запуске одного из механизмов на ракетном катере «Шуя» произошло возгорание".
По информации СМИ, пострадавших нет. Огонь уже удалось локализировать.
Ранее судно ALIANCA, которое ходило под флагом Республики Того, наказали за незаконное посещение аннексированного Крыма.
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