Туристам в Одеській області закрили курортне селище Лебедівка: там почалися ракетні військові навчання
|17:33 03.10.2019
|Украина
Ракетні військові навчання почалися в Одеській області.
Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації.
На випробувальному полігоні "Алібей" у Татарбунарському районі військові будуть тестувати ракетні комплекси "Вільха-М" і "Нептун".
У зв'язку з навчаннями туристи і відпочивальники в курортному населеному пункті Лебедівка не зможуть потрапити на миси Льодовики і Калфа.
Частина морської коси в Лебедівці буде закрита для судноплавства.
Також частина прибережної коси, яка відокремлює Тузловські лимани, перекрита для безпеки, оскільки на цій ділянці передбачається падіння безпілотників та уламків ракет.
Навчання триватимуть 3 і 4 жовтня.
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