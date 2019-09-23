Олег Сенцов зустрінеться у Києві з читачами та презентує збірку малої автобіографічної прози "Маркетер".

Зустріч відбудеться 15 жовтня, у вівторок, о 19:00 у Будинку кіно. Модеруватиме презентацію письменниця, головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка, пише видавництво у Facebook, передає Gazeta.ua.

"Маркетер" - друга збірка автобіографічних оповідань Олега Сенцова, яку він написав, перебуваючи в ув'язненні. У ній автор розповідає про студентські роки: складання іспитів, будні в гуртожитку і на квартирах, безгрошів'я, початок 90-х, зміну цінностей, руйнування стереотипів, становлення, загартовування душі та характеру, любов, дружбу, виживання і бізнес.

Перша збірка оповідань Олега Сенцова називається "Життя". Обидві книжки - двомовні: оригінальні тексти, написані автором, опубліковані поруч із перекладом українською у виконанні Сергія Осоки.

"Я давно запланував книгу "Маркетер", вона довго визрівала, - розповідає Олег Сенцов. - Коли у працівників колонії був період "зимових канікул", я зрозумів, що час цієї книжки настав. І так співпало: 11 оповідань з'явилось за 11 вихідних днів. Ця книжка, якоюсь мірою, є продовженням "Життя", де йшлося про моє дитинство, - тут описані 90-ті, мої студентські роки".

Написаного від руки "Маркетера" Олег Сенцов передав через свого адвоката Анастасію Чорній, кастинг-директорці його фільмів, яка розшифрувала, набрала тексти і передала їх до видавництва. Роботу над книжкою "Маркетер" видавництво розпочало у червні, а друком вона вийшла у вересні.

Вхід на презентацію вільний за умови онлайн-реєстрації або запрошень, які можна взяти у Книгарні-кав'ярні Старого Лева, що на вул. Прорізна, 10.