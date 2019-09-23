Сенцов у Києві презентує написану в ув'язненні книжку
|18:01 03.10.2019
|Крым
Олег Сенцов зустрінеться у Києві з читачами та презентує збірку малої автобіографічної прози "Маркетер".
Зустріч відбудеться 15 жовтня, у вівторок, о 19:00 у Будинку кіно. Модеруватиме презентацію письменниця, головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар'яна Савка, пише видавництво у Facebook, передає Gazeta.ua.
"Маркетер" - друга збірка автобіографічних оповідань Олега Сенцова, яку він написав, перебуваючи в ув'язненні. У ній автор розповідає про студентські роки: складання іспитів, будні в гуртожитку і на квартирах, безгрошів'я, початок 90-х, зміну цінностей, руйнування стереотипів, становлення, загартовування душі та характеру, любов, дружбу, виживання і бізнес.
Перша збірка оповідань Олега Сенцова називається "Життя". Обидві книжки - двомовні: оригінальні тексти, написані автором, опубліковані поруч із перекладом українською у виконанні Сергія Осоки.
"Я давно запланував книгу "Маркетер", вона довго визрівала, - розповідає Олег Сенцов. - Коли у працівників колонії був період "зимових канікул", я зрозумів, що час цієї книжки настав. І так співпало: 11 оповідань з'явилось за 11 вихідних днів. Ця книжка, якоюсь мірою, є продовженням "Життя", де йшлося про моє дитинство, - тут описані 90-ті, мої студентські роки".
Написаного від руки "Маркетера" Олег Сенцов передав через свого адвоката Анастасію Чорній, кастинг-директорці його фільмів, яка розшифрувала, набрала тексти і передала їх до видавництва. Роботу над книжкою "Маркетер" видавництво розпочало у червні, а друком вона вийшла у вересні.
Вхід на презентацію вільний за умови онлайн-реєстрації або запрошень, які можна взяти у Книгарні-кав'ярні Старого Лева, що на вул. Прорізна, 10.
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