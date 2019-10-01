Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
|17:41 03.10.2019
|Азербайджан
Зустріч представників країн-учасниць ініціативи ЄС "Східне партнерство" відбудеться наступного тижня в Баку.
Про це заявив голова представництва Євросоюзу в Азербайджані Кестутіс Янкаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interfax.az.
"Ми плануємо певну діяльність щодо майбутнього "Східного партнерства". На наступному тижні в Баку відбудуться широкі консультації між країнами-членами", - сказав Янкаускас в ході виступу на презентації проектів ЄС та Ради Європи "Співпраця для вмілого управління 2019-2021" в азербайджанській столиці.
Дипломат не розкрив деталей майбутніх консультацій.
Раніше в четвер у представництві ЄС в Білорусі повідомили про скасування зустрічі високого рівня в рамках "Східного партнерства" в Мінську, а також візиту до білоруської столиці очільниці європейської дипломатії Федеріки Могеріні, запланованих на 4-5 жовтня.
Очікувалося, що під час візиту Могеріні буде підписано угоду між ЄС з Білоруссю про реадмісію і спрощення візового режиму, яка передбачає зниження вартості шенгенської візи для білорусів з 60 до 35 євро.
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