С первых лет аннексии Крыма оккупанты начали внедрять «новые технологии» по увеличению оборота доходов музея-заповедника и изменения его облика.

С особым пристрастием оккупанты относятся к любым фишкам по осовремениванию и одновременному обезображиванию музея.

Отдельного внимания заслуживает российский фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история», передает Флот 2017.

Фондом «Моя история» и Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический» был инициирован проект проведения комплекса работ по «благоустройству и приспособлению территории музея-заповедника».

В рамках проекта была запланирована реставрация объектов культурного наследия, дальнейшая музеефикация и «благоустройство территории музея, реализация комплекса научных и просветительских проектов».

В проекте было запланировано «создание новых пространств для просветительской работы с использованием современных мультимедийных средств, расширение сопроводительных аннотаций к памятникам Херсонеса, создание удобной навигации по территории, размещение средств визуализации, помогающих представить, какими были древние сооружения, открытые раскопками».

Вот что говорили «уважаемые» российские специалисты на момент старта проекта по «благоустройству» музея-заповедника. Михаил Пиотровский, директор «Эрмитажа»: «Я восхищен огромными положительными изменениями, произошедшими в вашем музее за последние годы. Приятно то, что у вашего музея сложились добрые и деловые отношения с Фондом поддержки наук «Моя история», надеюсь, что и в дальнейшем Фонд будет помогать развитию музея».

Через некоторое время мнение Михаила Пиотровского поменялось диаметрально: «Нельзя относиться к музею или заповеднику как к торгово-развлекательному центру. Мы существуем вовсе не для того, чтобы развлекать. Прежде всего, мы существуем, чтобы сохранить те ценности, которые нам доверены. Сохранить и передать их будущим поколениям в неприкосновенности».

А вот еще один корифей, которого использовали в нужное время представители Фонда - А. В. Сазанов, д.и.н., ученый секретарь ФГБУК «Государственная публичная историческая библиотека России»:

«Проект направлен на создание парка «Херсонес Таврический», который будет первым научным парком России, работающим по гуманитарному, и в частности, по историко-археологическому направлению».

Но, мнение ученого секретаря поменялось и уже в сентябре этого года, когда в Херсонесе проходила международная научная конференция «IV Уваровские Таврические чтения. Древности юга России». Сазанов выступил с докладом «Археологические музеи-заповедники и медиатехнологии: условия и степень применимости на памятниках ЮНЕСКО (зарубежный опыт)». Суть доклада сводится к следующему тезису - широкое внедрение медиатехнологий - большой источник рисков при необдуманном применении в музеях-заповедниках. В качестве примера ученый секретарь приводит именно «Херсонес Таврический».

«Популярное среди неспециалистов и малокомпетентных представителей СМИ мнение о том, что без массового использования медиатехнологий в виде тачскринов и лазерных панелей археологический памятник не воспринимается посетителями, основано на профессиональной некомпетентности….

В настоящий момент существует опасность превращения археологического музея как крупного научно-исследовательского учреждения в культурно-развлекательный комплекс. Такая ориентация на приносящий доход культурно-развлекательный комплекс исходит из непонимания (иногда демонстративно-агрессивного) сути музейной работы с археологическим памятником и ведет к его профанации и уничтожению.

Историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» - это, прежде всего, научно-исследовательское учреждение, что закреплено в его концепции. Его нельзя превращать в парк культуры и отдыха «Херсонес Таврический», - заявляет прозревший от увиденного в музее-заповеднике Андрей Сазанов.

А это мнение самого Фонда. Елена Гусарова, директор Фонда:

«Участие в таких масштабных проектах как реновация музейного комплекса «Херсонес Таврический» для нас очень важное и ответственное дело, которое говорит о способности Фонда влиять на федеральную повестку в сфере культуры».

Вот что говорят о вкладе Фонда в уничтожение музея сотрудники музея, реставратор первой категории Анатолий Туманов:

«Работники того самого фонда «Моя история», который мне предложил работу по реставрации, устанавливают на самых ходовых маршрутах массивные каменные тумбы для аннотационных материалов. Городище и так уже изуродовано металлическими решётками, деревянными дорожками, большими светильниками буквально в каждом помещении и километрами проводов, а теперь ещё и это убожество», - заявил Туманов.

По словам реставратора, музей-заповедник постепенно превращается в парк современных технологических конструкций с массой «усовершенстовований». Хуже всего то, что голос ученых, археологов и реставраторов абсолютно не интересует новоявленных хозяев.

«Я просто не могу работать вместе с людьми, которые не хотят слушать ни историков, ни археологов, ни реставраторов, то есть специалистов в изучении и сохранении древностей. Эти люди вторглись в музей-заповедник и почему-то решили, что им всё здесь можно... Что можно использовать охраняемую территорию не по назначению, нарушать требования содержания, прописанные в законах... Даже несмотря на обещанные неплохие «коврижки», я не хочу себя чувствовать каким-то коллаборантом по отношению к Херсонесу. Я долгие годы раскапывал и реставрировал именно эти стены древнего города, поддерживая их аутентичный вид, сохраняя их для будущих поколений... А теперь какой-то дядя своим некомпетентным решением всю эту работу отправляет «коту под хвост», - заявляет Анатолий Туманов.