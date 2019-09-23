У Міноборони назвали плани щодо впровадження стандартів НАТО

17:01 03.10.2019   Украина

Україна до кінця 2020 року планує прийняти більше 200 стандартів НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна на прес-службу Міністерства оборони.

За словами директора департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони Олега Меліхова, курс України щодо членства в Європейський союз і НАТО придбав конституційні гарантії незворотності.

"Свідченням євроатлантичного курсу України є прийняті документи оборонного планування, які ми розробляли разом з іноземними радниками: стратегічний оборонний бюлетень, закон «Про національну безпеку України», нова конституційна норма. Тому на період до 2020 року включно обробці підлягають понад 200 стандартів та інших керівних документів НАТО з різних питань. Зокрема оборонного планування, застосування видів ЗС України, логістики, розвідки, військової поліції, медзабезпечення, професіоналізації війська тощо", - повідомив Меліхов.

Також представник Міноборони повідомив, що головна практична мета стандартизації - оперативна і технічна сумісність управлінських, бойових, розвідувальних, що забезпечують та інших органів і систем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні військові аеропорти адаптують до стандартів НАТО.

Також повідомлялося, що під час візиту на Генасамблею ООН президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом. Під час зустрічі обговорювалося питання про вступ України в Альянс.



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