Влада Туреччини оштрафувала на 282 тисячі доларів (1,6 мільйона турецьких лір) американську компанію Facebook, якій належить однойменна соцмережа, за порушення законів про захист особистої інформації.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Раду щодо захисту персональних даних Туреччини (KVKK), передає УНІАН.

Жертвами порушення стали понад 280 тисяч користувачів соціальної мережі Facebook в країні.

Витік торкнувся особистої інформації людей, включаючи їх імена, дати народження, місце розташування, історію пошукових запитів та інших даних.

"Рада виявила, що для запобігання цьому витоку не було вжито належних згідно із законом адміністративних та технічних заходів, і призначив Facebook штраф у розмірі 1,15 мільйона лір (202 тисячі доларів) за невиконання обов'язків по захисту інформації", - йдеться в повідомленні KVKK.

Ще 80 тисяч доларів становить розмір стягнення за те, що компанія не Рада проінформувала про те, що трапилося.

У березні 2018 року газета The New York Times повідомила, що Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості десятків мільйонів користувачів соціальної мережі, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.

Як розповіли виданню колишні співробітники організації, він полегшував розсилку користувачам політичної реклами. Голові Facebook Марку Цукербергу довелося у зв'язку з цим давати роз'яснення на слуханнях в Конгресі США.

Підприємець запевнив американських законодавців у тому, що надалі в керівництві соціальної мережі будуть обережніше поводитися з персональною інформацією.

Наприкінці липня 2019 року компанія була оштрафована Федеральною торговою комісією на 5 мільярдів доларів.