Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів

16:41 03.10.2019   Турция

Влада Туреччини оштрафувала на 282 тисячі доларів (1,6 мільйона турецьких лір) американську компанію Facebook, якій належить однойменна соцмережа, за порушення законів про захист особистої інформації.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Раду щодо захисту персональних даних Туреччини (KVKK), передає УНІАН.

 Жертвами порушення стали понад 280 тисяч користувачів соціальної мережі Facebook в країні.

Витік торкнувся особистої інформації людей, включаючи їх імена, дати народження, місце розташування, історію пошукових запитів та інших даних.

"Рада виявила, що для запобігання цьому витоку не було вжито належних згідно із законом адміністративних та технічних заходів, і призначив Facebook штраф у розмірі 1,15 мільйона лір (202 тисячі доларів) за невиконання обов'язків по захисту інформації", - йдеться в повідомленні KVKK.

Ще 80 тисяч доларів становить розмір стягнення за те, що компанія не Рада проінформувала про те, що трапилося.

У березні 2018 року газета The New York Times повідомила, що Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті відомості десятків мільйонів користувачів соціальної мережі, щоб розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців.

Як розповіли виданню колишні співробітники організації, він полегшував розсилку користувачам політичної реклами. Голові Facebook Марку Цукербергу довелося у зв'язку з цим давати роз'яснення на слуханнях в Конгресі США.

Підприємець запевнив американських законодавців у тому, що надалі в керівництві соціальної мережі будуть обережніше поводитися з персональною інформацією.

Наприкінці липня 2019 року компанія була оштрафована Федеральною торговою комісією на 5 мільярдів доларів.



Ще на цю тему:

10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
13:41 27.09.2019
Эрдоган предложил Трампу купить у США ЗРК Patriot наравне с российскими С-400
17:41 09.09.2019
Президент Эрдоган выразил недовольство деятельностью частного банковского сектора
15:41 05.09.2019
Ердоган пригрозив відкрити для біженців двері в Європу, якщо не буде підтримки
12:41 05.09.2019
Ердоган назвав «неприйнятною» заборону на володіння ядерною зброєю для Туреччини
08:30 03.09.2019
Ердоган сфотографувався біля карти, на якій грецькі острови "належать" Туреччині
16:51 01.09.2019
Анкара може розробити власний план для гарантування безпеки в Сирії на схід від Євфрату
08:21 01.09.2019
Анкара не планує відмовлятися від членства в НАТО - Ердоган
15:41 30.08.2019
Зеленський обговорив з Ердоганом його візит до РФ та засідання Стратегічної ради
12:41 30.08.2019
Турция отмечает 97-ю годовщину Великой победы
13:40 29.08.2019
Анкара: Росія не є для Туреччини альтернативою Україні
18:51 26.08.2019
Ердоган заявив, що турецькі війська скоро ввійдуть на схід Сирії
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
17:30 02.10.2019
Азербайджанские военные приняли участие в учениях со странами НАТО в Германии
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 03.10.2019
РФ перекрыла поставки энергетического угля в Украину через Беларусь
18:41 03.10.2019
В МИД РФ заявили, что ракетные комплексы Javelin не помогут Украине
10:45 03.10.2019
Газпром снижает экспорт газа в Европу: опубликованы данные
09:11 03.10.2019
У Раді Європи зраділи російським грошам
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
Всі новини країни
Турция Турция
16:41 03.10.2019
Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів
14:41 03.10.2019
Турецкая Hareket приступила к сборке ветрогенераторов в Херсонской области Украины
10:15 02.10.2019
Турецкие авиакомпании обязали нанимать воздушную полицию
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 03.10.2019
Чубаров виклав дані про учасників “кримського форуму” у Стамбулі
20:41 03.10.2019
Суд в РФ отказался приобщать к "делу" видео, на котором сотрудник ФСБ угрожает детям
20:21 03.10.2019
Фрегат оккупационного флота «искал» подлодку в Средиземном море
20:01 03.10.2019
У ПАРЄ провели акцію проти присутності російської делегації
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд