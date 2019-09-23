Оккупанты акционировали "Крым-Вино"
|16:21 03.10.2019
|Крым
"Крым-Вино" (с.Плодовое, Бахчисарайский район Крыма) сменило форму собственности с государственного унитарного предприятия на акционерное общество и перешло под контроль "министерства имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма.
Об этом следует из материалов системы СПАРК-Интерфакс.
"Минимущество Крыма. Сведения о новой дочерней компании: АО "Крым-Вино", доля в УК - 100%", - сообщается в СПАРКе.
Уставный капитал предприятия составляет 165 млн 34 тыс. 440 рублей.
Ранее, с сентября 2014 года, ГУП было подведомственно министерству сельского хозяйства Крыма. Уставный капитал на тот момент составлял 500 тыс. рублей.
"Правительство" в августе 2014 года распорядилось создать "Крым-Вино", указав предметом его деятельности "производство дистиллированных алкогольных напитков, пищевого спирта, вин, переработка и консервирование продукции, оптовая и розничная торговля сельскохозяйственным сырьем, складирование и хранение, предоставление услуг в этих областях".
"Крым-Вино" было в прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в госсобственности республики, на 2019 год.
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