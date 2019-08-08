Довольно ощутимые подземные толчки сотрясли Родос незадолго до 8 часов утра, в четверг 3 октября.

По предварительным данным Геодинамического института, землетрясение на Родосе, произошедшее в 7:45 составило 5,1 балла по шкале Рихтера, передает Русские Афины.

Эпицентр землетрясения находится в 37 километрах к юго-востоку от Родоса, с глубиной очага залегания 16 километров.

Информация, представленная Евро-Средиземноморским Сейсмологическим Центром немного разнится: глубина очага залегания определяется в 10 километров. Тем не менее магнитуда землетрясения на Родосе фиксируется та же - 5,1 Рихтера.

Информации об ущербе и пострадавших нет.





