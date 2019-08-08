Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
|15:41 03.10.2019
|Греция
Довольно ощутимые подземные толчки сотрясли Родос незадолго до 8 часов утра, в четверг 3 октября.
По предварительным данным Геодинамического института, землетрясение на Родосе, произошедшее в 7:45 составило 5,1 балла по шкале Рихтера, передает Русские Афины.
Эпицентр землетрясения находится в 37 километрах к юго-востоку от Родоса, с глубиной очага залегания 16 километров.
Информация, представленная Евро-Средиземноморским Сейсмологическим Центром немного разнится: глубина очага залегания определяется в 10 километров. Тем не менее магнитуда землетрясения на Родосе фиксируется та же - 5,1 Рихтера.
Информации об ущербе и пострадавших нет.
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