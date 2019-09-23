На 65-му щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО, яка проходитиме в Лондоні з 11 по 14 жовтня, запланована панель, присвячена Україні.

Про це йдеться у програмі заходу, передає УНН.

Так, панель розпочинається 13 жовтня о 09:00 за місцевим часом.

Запланований, зокрема, розгляд проекту доповіді підкомітету з питань демократичного управління ПА НАТО "Україна: п’ять років після Революції гідності" та його обговорення.

Нагадаємо, на згадане засідання Парламентської Асамблеї НАТО, яке відбудеться в Лондоні восени цього року, запросили і Президента України Володимира Зеленського.