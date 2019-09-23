ПА НАТО на засіданні у Лондоні присвятить панель Україні
|15:21 03.10.2019
|Украина
На 65-му щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО, яка проходитиме в Лондоні з 11 по 14 жовтня, запланована панель, присвячена Україні.
Про це йдеться у програмі заходу, передає УНН.
Так, панель розпочинається 13 жовтня о 09:00 за місцевим часом.
Запланований, зокрема, розгляд проекту доповіді підкомітету з питань демократичного управління ПА НАТО "Україна: п’ять років після Революції гідності" та його обговорення.
Нагадаємо, на згадане засідання Парламентської Асамблеї НАТО, яке відбудеться в Лондоні восени цього року, запросили і Президента України Володимира Зеленського.
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