Херсонський суд відпустив на свободу пособника окупації Криму Росією

15:01 03.10.2019   Крым

Херсонський суд відпустив на свободу підозрюваного в участі в “самообороні Криму” Степана Резуника.

Про це повідомляє “Крим.Реалії“, передає InfoResist.

Підозрюваний був відпущений на свободу після внесення застави в розмірі 240840 гривень. Тепер Резуник повинен відбути до Києва, де він повинен знаходитись за зобов’язанням, покладеному судом.

Адвокат підозрюваного Дмитро Щербина запевнив, що його підзахисний не буде переховуватися від слідства.

Степан Резуник був затриманий 11 червня 2019 року на пропускному пункті “Каланчак”. Дружина Резуника стверджує, що її чоловік виїжджав з окупованого Криму до Києва, щоб “оформити візи для в’їзду в країни ЄС”.

Між тим дані в базі сайту “Миротворець” свідчать про те, що Степан і Ірина Резуники брали активну участь у анексії Криму і були нагороджені грамотою “за активну участь у виконанні бойових завдань”.

Також є інформація про те, що Ірина Резуник була нагороджена грамотою “за активну участь у заходах, що проводяться РОО “Самооборона Севастополя” по збору гуманітарної допомоги Новоросії”. У 2014 році балотувалася від ЛДПР на російських виборах у депутати підконтрольній Кремлю раді Балаклавського муніципального округу Севастополя.

Як повідомлялося раніше, український співак Олег Винник, внесений у базу “Миротворця”, ухильно відповів на питання, чий Крим.



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