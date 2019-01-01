Турецкая транспортно-инжиниринговая компания Hareket приступила к сборке ветрогенераторов в Херсонской области Украины.

Как сообщил агентству «Анадолу» генеральный директор ООО Hareket Энгин Кузуджу, транспортировка элементов ветрогенераторов и монтажные работы ведутся в рамках проекта, реализуемого турецкой группой компаний Nordex.

По его словам, Nordex в соответствии с проектом установит в Херсонской области 64 ветрогенератора.

Общая стоимость проекта составляет семь миллионов евро, сказал гендиректор.

Кузуджу отметил, что это первый опыт работы Hareket в Украине.

По словам гендиректора, доставка всех элементов ветрогенераторов займет около восьми месяцев.

Hareket является ведущей транспортной и инжиниринговой компанией в Турции, которая, в частности, специализируется на транспортировке и сборке ветрогенераторов, сказал Кузуджу.

По его словам, компания Hareket осуществила сборку 40 процентов ветрогенераторов в Турции.

Компания в последнее время получает заказы из-за рубежа, в том числе Украины, отметил гендиректор.

«У Украины есть серьезный потенциал в сфере ВИЭ, страна стимулирует развитие этой области, гарантируя инвесторам закупку электроэнергии по высоким тарифам», - сказал Кузуджу.

По его словам, более половины осуществляемых Hareket работ приходится на Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Саудовскую Аравию и Оман.