РФ почала заявляти про те, що вона готова на європейські правила тільки тоді, коли вирішила, що Україна не встигне ці правила впровадити до кінця поточного транзитного контракту (тобто до кінця календарного року).

Про це виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Еспресо.

"Саме тому Путін і каже, що якщо Україна не встигне, то Росія може просто продовжити дію поточного контракту. Але... Є навіть декілька "але"", - заявив Вітренко.

За його словами, український уряд та регулятор (НКРЕКП) кажуть, що Україна встигне впровадити європейські правила до кінця року.

"Важливо не забувати ще так звані операції "своп". Цей варіант є кращим за продовження поточного контракту, і він дозволяє вже навіть зараз застосувати європейські правила щодо цих операцій", - пояснив виконавчий директор.

"Своп" від транзиту відрізняється тим, що Газпром буде передавати Україні певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна-РФ, а Україна буде передавати точно такий самий обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна-ЄС.

Вітренко додав, що залишається питання "абсолютно неприйнятної"РФ (як передумови переговорів по транзиту), щоб Нафтогаз відмовився від своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі.

Стокгольмський арбітраж вирішив, що через невиконання умов поточного транзитного договору Газпром має Нафтогазу сплатити компенсацію.

Також зазначається, що на останній зустрічі російська сторона підняла питання поставок газу в Україну, і наполягає, що це питання має бути першорядним по відношенню до транзиту.