Про регулярні пасажирські перевезення з Кримом можна буде говорити лише тоді, коли анексований Росією півострів повернеться до України.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

"Крим є анексованою територією. Ми не визнаємо цю анексію, це частина України і коли ця частина повернеться до України, тоді ми зможемо говорити про регулярні пасажирські перевезення", - сказав міністр.

Раніше Криклій заявив, що будівництво на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом завершать раніше, ніж планували.