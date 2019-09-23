Криклій висловився з приводу регулярних перевезень з окупованим Кримом
|14:01 03.10.2019
|Крым
Про регулярні пасажирські перевезення з Кримом можна буде говорити лише тоді, коли анексований Росією півострів повернеться до України.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"Крим є анексованою територією. Ми не визнаємо цю анексію, це частина України і коли ця частина повернеться до України, тоді ми зможемо говорити про регулярні пасажирські перевезення", - сказав міністр.
Раніше Криклій заявив, що будівництво на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом завершать раніше, ніж планували.
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