В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
|13:41 03.10.2019
|Армения
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов.
Решение об этом принято 3 октября на заседании Правительства Армении, передают NEWS.am.
Сборы продлятся 40 дней – с 20 октября по 30 ноября. Вопрос представил министр обороны Армении Давид Тоноян.
По его словам, в сборы будут вовлечены в общем 316 человек, из которых 220 из рядового состава, 12 – из состава прапорщиков, а 84 – офицерского.
В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это плановое мероприятие.
«Мы уже говорили, что проводимые военные учения по своим масштабам беспрецедентные, но это не связано с изменением внешней конъюнктуры. Это связано с изменением определенного стиля работы. У нас не было такого масштаба сборов», - сказал Пашинян.
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