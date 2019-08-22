В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов.

Решение об этом принято 3 октября на заседании Правительства Армении, передают NEWS.am.

Сборы продлятся 40 дней – с 20 октября по 30 ноября. Вопрос представил министр обороны Армении Давид Тоноян.

По его словам, в сборы будут вовлечены в общем 316 человек, из которых 220 из рядового состава, 12 – из состава прапорщиков, а 84 – офицерского.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это плановое мероприятие.

«Мы уже говорили, что проводимые военные учения по своим масштабам беспрецедентные, но это не связано с изменением внешней конъюнктуры. Это связано с изменением определенного стиля работы. У нас не было такого масштаба сборов», - сказал Пашинян.