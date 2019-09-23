Посольство України в Туреччині повідомило про те, що українські делегації не зупинятимуться у готелі Polat Renaissance Hotel у Стамбулі, де проводили так званий Турецько-кримський економічий форум, і висловив сподівання, що українські туристи підтримають цю ініціативу.

Про це Надзвичайний та Повноважний Посол України Андрій Сибіга зазначив на своїй сторінці у Twitter, передає Укрінформ.

"Надавши майданчик для проведення т.зв. кримського економічного форуму, готель Polat Renaissance Hotel у Стамбулі солідаризувався з російським окупантом. Відтепер у готелі не будуть зупинятися делегації з України. Сподіваємось, українські туристи теж зроблять такі висновки", - зазначив Сибіга.

"Як президент Чорноморської асоціації, я скажу своїм членам засудити готель Polat Renaissance Hotel за підтримку зустрічі", - повідомив у своєму Twitter Угур Семіх Акдемір, голова Чорноморської асоціації.

"Турецько-кримський економічний форум" мав відбутися в одному з готелів мережі «Хілтон» у Стамбулі 1 жовтня. На намір проведення цього форуму відреагувало Посольство України в Туреччині та Генконсульство України в Стамбулі, направивши відповідні звернення до МЗС Туреччини, місцевої влади, у промислові, комерційні спілки, до керівництва готелю, де мав відбуватися «кримський форум» із роз’ясненням ситуації та закликом не брати участі у ньому чи не сприяти його організації.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга назвав захід провокацією та спробою російського окупанта легітимізувати окупацію Криму. Попри зусилля українських дипломатів та чітку позицію турецької сторони, відмову готелю у проведенні заходу на своїй території, «кримський форум» було вчора проведено у іншому готелі Стамбула.