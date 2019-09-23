ФСБ повідомила про затримання українця на адмінкордоні з окупованим Кримом

13:01 03.10.2019   Крым

Російські силовики стверджують, що затримали громадянина України, який намагався потрапити до Криму в обхід пунктів пропуску».

Про це повідомляє «Крим.Реалії», передає Укрінформ.

«Як повідомляє «Крыминформ» з посиланням на управління ФСБ Росії, за три кілометри від підконтрольного Росії пункту пропуску «Перекоп», в районі дамби, що з'єднує півострів Пекло з Кримом, ФСБ затриманий уродженець Кривого Рогу 1965 року народження. За даними російських силовиків, затриманий, ім'я якого невідоме, прямував в анексованний Крим «у пошуках кращих умов життя», не маючи при собі дійсних документів», - йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманого порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 322 російського Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 200 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або примусових робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

На початку вересня повідомлялося про затримання російськими прикордонниками на адмінкордоні Криму з Херсонщиною двох людей, один з них – житель Хмельницької області.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, так як російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контактів з окупантами».

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла адміністративна межа. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка»



Ще на цю тему:

18:01 03.10.2019
Сенцов у Києві презентує написану в ув'язненні книжку
16:21 03.10.2019
Оккупанты акционировали "Крым-Вино"
13:21 03.10.2019
Посольство України в Туреччині закликало бойкотувати готель, де відбувся "кримський форум"
10:01 03.10.2019
«Були великі плани». Посол США розповів, як інцидент в Керченській протоці зірвав візит Путіна до Вашингтона
09:31 03.10.2019
Українських туристів закликають не зупинятися в одному з готелів Стамбула
07:51 03.10.2019
Володимир Зеленський заявив про необхідність стратегії з деокупації тимчасово окупованих територій Криму та сходу країни
13:00 02.10.2019
Оккупанты с начала года насчитали в Крыму 900 тысяч туристов с Украины
19:01 01.10.2019
ДБР вилучило документи в рамках справи про захоплення моряків
18:01 01.10.2019
У Москві активісти продовжують пікети на підтримку кримських політв’язнів
16:50 01.10.2019
"Парламент" оккупированного Крыма назначил "премьером" вместо Аксенова его бывшего "заместителя" Гоцанюка
16:21 01.10.2019
Сенцов провів зустріч з Макроном у Франції
11:21 01.10.2019
Не з анексованою територією. Що передбачає поновлення офіційного сполучення з Кримом
Новини
Азербайджан Азербайджан
17:41 03.10.2019
Стало відомо, де пройде зустріч "Східного партнерства" на високому рівні
12:41 03.10.2019
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
20:40 02.10.2019
Высокоскоростной поезд планируется пустить между Махачкалой и Баку
17:30 02.10.2019
Азербайджанские военные приняли участие в учениях со странами НАТО в Германии
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 03.10.2019
В Армении состоятся беспрецедентные учебные сборы резервистов
19:40 02.10.2019
ЮВО: Российская авиация приступила к учениям на военной авиабаз в Армении
09:30 02.10.2019
В Армении начались совместные российско-армянские батальонные учения
19:40 30.09.2019
В Армении военнослужащие ЮВО совершили марш в район проведения российско-армянского двустороннего учения / Фото
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:00 30.09.2019
Історична суперечка з Болгарією може завадити вступу Північної Македонії в ЄС
17:41 27.09.2019
У Болгарії – пожежа на військовому заводі, всіх працівників евакуювали
16:00 26.09.2019
Обанкротившаяся компания Thomas Cook должна болгарским отелям 36 млн евро
11:41 23.09.2019
АЧС: болгарським фермерам виплатили 2,5 млн євро компенсацій
Всі новини країни
Греция Греция
15:41 03.10.2019
Землетрясение на Родосе 5,1 Рихтера
16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
11:37 02.10.2019
Мега-контейнеровоз протаранил пришвартованный танкер в порту Греции / Фото
08:01 01.10.2019
Греція задумала депортувати 10 тисяч мігрантів після пожежі на Лесбосі
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:41 03.10.2019
В порту Поти началось строительство нового терминала
16:15 02.10.2019
ЮВО: В Абхазии артиллеристы российской военной базы выполнили боевые стрельбы
10:00 02.10.2019
Грузия увеличивает военный бюджет
18:41 01.10.2019
Помпео: США подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:21 01.10.2019
У Молдові розкритикували виступ Додона в ООН: не вимагав виводу військ РФ
11:30 30.09.2019
В будинок голови Вищого суду Молдови прийшли з обшуком
15:41 27.09.2019
Президент Молдовы Игорь Додон воспользовался трибуной ООН, чтобы похвалить Россию
08:55 27.09.2019
Додон сказав, що має прискорити врегулювання Придністровського конфлікту
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 03.10.2019
РФ перекрыла поставки энергетического угля в Украину через Беларусь
18:41 03.10.2019
В МИД РФ заявили, что ракетные комплексы Javelin не помогут Украине
10:45 03.10.2019
Газпром снижает экспорт газа в Европу: опубликованы данные
09:11 03.10.2019
У Раді Європи зраділи російським грошам
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 02.10.2019
У Румунії призначили голосування про недовіру уряду
11:30 02.10.2019
Прем'єру Румунії загрожує відставка
10:25 01.10.2019
Угорщину та Румунію попросили представити нових кандидатів в Єврокомісію
19:50 30.09.2019
Румунія протягом 20 років модернізує військову базу біля Чорного моря
Всі новини країни
Турция Турция
16:41 03.10.2019
Туреччина оштрафувала Facebook за витік особистих даних користувачів
14:41 03.10.2019
Турецкая Hareket приступила к сборке ветрогенераторов в Херсонской области Украины
10:15 02.10.2019
Турецкие авиакомпании обязали нанимать воздушную полицию
10:10 01.10.2019
Туреччина вироблятиме власні військові літаки - Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 03.10.2019
Чубаров виклав дані про учасників “кримського форуму” у Стамбулі
20:41 03.10.2019
Суд в РФ отказался приобщать к "делу" видео, на котором сотрудник ФСБ угрожает детям
20:21 03.10.2019
Фрегат оккупационного флота «искал» подлодку в Средиземном море
20:01 03.10.2019
У ПАРЄ провели акцію проти присутності російської делегації
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд