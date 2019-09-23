Російські силовики стверджують, що затримали громадянина України, який намагався потрапити до Криму в обхід пунктів пропуску».

Про це повідомляє «Крим.Реалії», передає Укрінформ.

«Як повідомляє «Крыминформ» з посиланням на управління ФСБ Росії, за три кілометри від підконтрольного Росії пункту пропуску «Перекоп», в районі дамби, що з'єднує півострів Пекло з Кримом, ФСБ затриманий уродженець Кривого Рогу 1965 року народження. За даними російських силовиків, затриманий, ім'я якого невідоме, прямував в анексованний Крим «у пошуках кращих умов життя», не маючи при собі дійсних документів», - йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманого порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 322 російського Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 200 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або примусових робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

На початку вересня повідомлялося про затримання російськими прикордонниками на адмінкордоні Криму з Херсонщиною двох людей, один з них – житель Хмельницької області.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, так як російська сторона не відкриває їх персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контактів з окупантами».

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла адміністративна межа. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка»