Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи

12:41 03.10.2019   Азербайджан

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в четверг проведут в Сочи переговоры, а также примут участие совместно с казахстанским, филиппинским и иорданским коллегами в пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Мировое устройство: взгляд с Востока».

Как передает SalamNews, президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Сочи.

«В ходе пленарного заседания будут подведены промежуточные итоги обсуждения темы Востока в широком понимании, разработкой которой активно занимался клуб весь предыдущий год. В центре дискуссии - вопросы растущего влияния Востока на мировой порядок, проблемы ближневосточного урегулирования, построения сотрудничества на территории Большого Евразийского пространства, взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание предполагается уделить восточному направлению российской внешней политики», - сообщила в среду пресс-служба Кремля.

«На полях форума планируются отдельные встречи президента России с главами Азербайджана, Иордании, Казахстана и Филиппин. Предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня», - сообщает пресс-служба.

Участие в работе клуба в этом году принимают более 140 экспертов из 37 стран мира.



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